أخبار الفن اليوم: مهرجان القاهرة السينمائي يستقبل وفدا من شنغهاي.. رامي جمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد مش لاقيكي.. ومفاجأة بأزمة زواج عايدة رياض عرفيا (فيديو)
أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم عددًا من الأحداث الهامة، على المستوى الغنائي والسينمائي والدرامي وكان أهم تلك الأحداث كالتالي:
مهرجان القاهرة السينمائي يستقبل وفدا من مهرجان شنغهاي لبحث التعاون المشترك
قام وفد من مهرجان شنغهاي السينمائى بزيارة مقر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث التقى برئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، ومدير المهرجان الناقد عصام زكريا.
ضم الوفد “شيلا تونج ” نائبة المدير العام للمهرجان الصينى والمسئولين عن العلاقات العامة والبرمجة والعروض والسوق والعمليات والصناعة بالمهرجان.
مهرجان شنغهاي
أطلع الضيوف على أجواء العمل بمهرجان القاهرة وو يستعد لإطلاق دورته ال45، وأعربوا عن إعجابهم بما شاهدوه من حماس وتفاعلوا معه، كما تم بحث فرص التعاون بين المهرجانين، ومنها الاتفاق على نظيم أسبوع لمصر فى النسخة القادمة من مهرجان شنغهاى، وتبادل الخبرات والأسماء البارزة فى صناعة السينما بين كلا المهرجانين، سواء فى تنظيم العروض والفعاليات الخاصة أو بلجان التحكيم.
نجوم الفيلم الفلسطيني "شكرا لأنك تحلم معنا" على ريد كاربت مهرجان الجونة (فيديو وصور)
انطلقت، قبل قليل، فعاليات اليوم قبل الأخير من الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائى الدولى بعرض الفيلم الفلسطيني «شكرا لأنك تحلم معنا» بمشاركة نجوم وصناع العمل وعدد من فناني فلسطين.
حيث طلت مخرج الفيلم ليلى عباس بحلق على شكل سهم المقاومة الفلسطينية، كذلك طل بالعرض الخاص للفيلم النجم الفلسطيني الكبير كامل الباشا.
المطرب خالد علي يكشف عن واقعة جعلته يتقرب من الله
نفى المطرب خالد علي، ما أثير عن اعتزاله الغناء بسبب تدينه وتحوله لداعية إسلامي، مؤكدًا أنه لا يزال مرتبطا بالغناء.
حقيقة اعتزال المطرب خالد علي الغناء
وأضاف خلال لقائه ببرنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الاعلامية ياسمين عز بقناة “إم بي سي مصر”:"قالوا اعتزلت الغناء وادروشت واعتكفت وتدينت والحقيقة مش كده خالص".
رحلة العمرة وتأثيرها في خالد علي
ولفت:"عشت فترة جميلة على الصعيد الأسرى ولما سافرت السعودية وعملت عمرة عملت معايا نقلة نفسية جميلة، رجعت من المدينة المنورة قلت ربنا أراد إني أقرب منه وأعرف ديني".
موعد ومكان عزاء الفنان مصطفى فهمي
أعلن الفنان حسين فهمي موعد ومكان تلقي العزاء في شقيقه الراحل مصطفى فهمي.
وكتب حسين فهمي في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: إنا لله وإنا إليه راجعون يقام العزاء يوم الأحد المقبل الموافق 3 نوفمبر، بـ مسجد عمر مكرم... رجاء قراءة الفاتحة والدعاء.
وفاة الفنان مصطفى فهمي
وتوفي في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء الفنان مصطفى فهمي عن عمر ناهز الـ 81 عاما.
عايدة رياض عن زواجها عرفيا لمدة 10 سنوات: قصة وهمية بالتنسيق مع مقدم البرنامج
كشفت الفنانة عايدة رياض عن مفاجأة بشأن قصة زواجها العرفي الذي استمر لمدة عشر سنوات، والتي أعلنتها بأحد البرامج التليفزيونية.
أزمة زواج عايدة رياض عرفيا
وقالت عايدة إنها لم تتزوج عرفيًّا مثلما قالت خلال البرنامج، ولكن تلك التصريحات طلبها منها مقدم البرنامج من أجل تصدر الترند.. متابعة: أخطأت في الموافقة على تأليف قصة من أجل إثارة الجدل.
رامي جمال يطرح "وجوده تعبني" أولى أغاني ألبومه الجديد مش لاقيكي (فيديو)
طرح المطرب رامي جمال، أغنية “وجوده تعبني” أولى أغاني ألبومه الجديد “مش لاقيكي” على موقع الفيديوهات يوتيوب.
رامي جمال يطرح أولى أغاني ألبوم مش لاقيكي
أغنية وجوده تعبني لرامي جمال من كلمات عمرو المصري ومن ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع موسيقي عمرو الخضري.
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