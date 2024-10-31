3 نوفمبر، مهرجان القاهرة السينمائي يكشف تفاصيل الدورة الـ45 في مؤتمر صحفي

يعقد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، مؤتمرًا صحفيًا، في الثانية عشرة ظهر الأحد 3 نوفمبر المقبل، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 45، التي تقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر، وذلك في تمام الثانية عشرة ظهرا بأحد الفنادق بالقاهرة.

مهرجان القاهرة السينمائي

من المقرر أن تكشف إدارة المهرجان عن قوائم الأفلام المشاركة في المسابقات والبرامج المختلفة، وأبرز الحضور من نجوم السينما العالمية وكذلك الورش الفنية وجلسات النقاش، التي من المقرر إقامتها ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي توفر أيضا للمحترفين فرصًا للشراكة مع المجتمع السينمائي الدولي.