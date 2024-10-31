الخميس 31 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

عايدة رياض عن زواجها عرفيا لمدة 10 سنوات: قصة وهمية بالتنسيق مع مقدم البرنامج

عايدة رياض
عايدة رياض

كشفت الفنانة عايدة رياض عن مفاجأة بشأن قصة زواجها العرفي الذي استمر لمدة عشر سنوات، والتي أعلنتها بأحد البرامج التليفزيونية.

 

أزمة زواج عايدة رياض عرفيا

 

وقالت عايدة إنها لم تتزوج عرفيا مثلما قالت خلال البرنامج، ولكن تلك التصريحات طلبها منها مقدم البرنامج من أجل تصدر الترند.. متابعة: أخطأت في الموافقة على تأليف قصة من أجل إثارة الجدل.

وأضافت عايدة في تصريح لـ فيتو: إنها سيدة مسيحية تحترم تعاليم دينها، ولم تتصور أن الأمر سيصل إلى هذه الدرجة، حيث تم تداول خبر زواجها العرفي بشكل كبير، وواجهت انتقادات عدة،  مضيفة أن الأمر كان واضحًا خلال الحلقة أنه لقاء ليس جادًا، وسيطر عليه المزاح والضحك.

 

من جانب آخر استأنفت عايدة رياض تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل “جودر” والذي يشارك في موسم دراما رمضان المقبل.

كما تواصل عايدة رياض أيضا تصوير مشاهدها في مسلسل “220 يوم” من بطولة كريم فهمي، وصبا مبارك.

وكانت الفنانة عايدة رياض قد انتهت مؤخرا من تصوير مسلسل “برغم القانون” والذي يعرض حاليا، ويحقق ردود أفعال جيدة.

 

 

مسلسل برغم القانون

 

وتدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار اجتماعي تشويقي، حول قصة سيدة تُواجه العديد من التحديات والصعوبات في حياتها، وتضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة.

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.

 

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