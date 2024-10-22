الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

بعد انتهاء برغم القانون، عايدة رياض تستأنف تصوير "جودر 2" و"220 يوم"

عايدة رياض، فيتو
عايدة رياض، فيتو

استأنفت الفنانة عايدة رياض تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل “جودر” والذي يشارك في موسم دراما رمضان المقبل.

كما تواصل عايدة رياض أيضا تصوير مشاهدها في مسلسل “220 يوم” من بطولة كريم فهمي، وصبا مبارك.

وكانت الفنانة عايدة رياض قد انتهت مؤخرا من تصوير مسلسل “برغم القانون” والذي يعرض حاليا، ويحقق ردود أفعال جيدة.

 

 

تفاصيل مسلسل برغم القانون 

وتدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار اجتماعي تشويقي، حول قصة سيدة تُواجه العديد من التحديات والصعوبات في حياتها، وتضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة.


مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.

 

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عايدة رياض الفنانة عايدة رياض الجزء الثاني من مسلسل جودر مسلسل برغم القانون

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