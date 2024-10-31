أخبار مصر اليوم: حقيقة مساعدة القوات المسلحة للاحتلال في عملياته العسكرية.. مدبولي يوجه بخطة متكاملة لحماية شوارع الإسكندرية من الغرق.. نصائح لحماية المستهلكين بالجمعة البيضاء

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

نفت القوات المسلحة المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة، وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل فى عملياتها العسكرية جملة وتفصيلًا.

وأكدت القوات المسلحة أنه لا يوجد أى شكل من التعاون مع إسرائيل.

عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا بحضور اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل لمتابعة الخطة التشغيلية لهيئة النقل العام خلال انعقاد المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة في الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر القادم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم اختيار عدد من السائقين المهرة والذين سبق لهم العمل خلال مؤتمر المناخ العالمي بشرم الشيخ للعمل على الأتوبيسات التى قامت بتجهيزها هيئة النقل العام لخدمة ضيوف المنتدى، وعددهم ١٠٠ أتوبيس صديق للبيئة، منهم ١٥ أتوبيس لخدمة ذوى الهمم ، كما سيتم توفير مرافق من المتطوعين بكل أتوبيس للتواجد مع الضيوف أثناء تنقلهم.

نفى مصدر رفيع المستوى، ما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة، بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل.

وأضاف المصدر وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية: تلك الأكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني.



قال ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك بضرورة تعامل المستهلكين مع المُوردين والمنافذ التجارية المُلتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المُعتمدة التي لها مقار داخل جمهورية مصر العربية.

وبالتزامن مع بدء موسم تخفيضات الجمعة البيضاء طوال شهر نوفمبر، وفي إطار ما يتم رصده ومُتابعته لكافة الأنشطة التجارية والشكاوى الواردة من المستهلكين في هذا الشأن.

ووجه رئيس جهاز حماية المستهلك نصائح لجموع المُستهلكين عند الشراء عبر الإنترنت، وضرورة مراجعة الشروط الآتية لتفادي عمليات النصب والاحتيال.

تضرب البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك بسبب بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة قد تصل إلى متوسطة ورعدية بعض المناطق.

وتسقط الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة قد تكون رعدية غدا على " مطروح، الاسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية".

وتسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة قد تكون رعدية على مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من "المنوفية،الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية".

خلال تفقده لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الإسكندرية اليوم، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، إلى ميدان فيكتور عمانويل؛ لمتابعة مشروعات الأسبقية الأولى لمشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمدينة الإسكندرية.

وفور وصول د. مصطفى مدبولي لـ ميدان فيكتور عمانويل، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، حول الجدارية المقامة في الميدان تحمل عنوان "قارئ التاريخ"، والتي تشير إلى أن مدينة الاسكندرية تعتبر أقدم مدن البحر المتوسط، وهي عروس الماء ومهد وملتقى الحضارات ومنبع الثقافات والعلوم والفن والجمال.

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 241، الصادر اليوم في 31 أكتوبر 2024، قرار وزارة الإسكان والمرافق رقم 1102 لسنة 2024، بشأن نزع ملكية أراضٍ في الجيزة لتنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر.

وجاء في المادة الأولى لـقرار وزارة الإسكان والمرافق "نزع ملكية أحواض: (الجامع- العشرين- المرابعية- البور واليهودى- كيمان عز الدين- الدلالة قسم أول - رزقة شعبان- بحرى البحيرة- الطويل الفوقانى- الطويل التحتانى- الإشرافية الشرقية- قالوة- الجناين الغربية) بمسطح إجمالي 12845٫94 متر مربع، الواردة بالكشوف المساحية المعدة من مديرية المساحة بالجيزة، والتي تعذر توقيع أصحابها أو أصحاب الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2665 لسنة 2021، باعتبار مشروع إنشاء محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقا) بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة".