مواجهة النوات بالحلول الهندسية، مدبولي يوجه بتنفيذ خطة متكاملة لحماية شوارع الإسكندرية من الغرق

خلال تفقده لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الإسكندرية اليوم، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، إلى ميدان فيكتور عمانويل؛ لمتابعة مشروعات الأسبقية الأولى لمشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمدينة الإسكندرية.

وفور وصول د. مصطفى مدبولي لـ ميدان فيكتور عمانويل، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، حول الجدارية المقامة في الميدان تحمل عنوان "قارئ التاريخ"، والتي تشير إلى أن مدينة الاسكندرية تعتبر أقدم مدن البحر المتوسط، وهي عروس الماء ومهد وملتقى الحضارات ومنبع الثقافات والعلوم والفن والجمال.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن جدارية قارئ التاريخ تعبر عن مكانة الإسكندرية؛ قديما وحديثا، حيث أقيمت بها أكبر مكتبة في التاريخ القديم وكانت ملتقى لحضارات عديدة عبر العصور وظلت من أهم سكندريات العالم حتى الآن مع تقدم العلوم وازدهار الفنون، حيث تستمد من تاريخ تراثها أصالة الحاضر وتطلعات المستقبل.

وعقب ذلك انتقل رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمدينة الإسكندرية، حيث قدمت المهندسة أميرة صلاح عبد الحكيم، نائب المحافظ، عرضا تقديميا حول الاستراتيجية أمام رئيس مجلس الوزراء، أوضحت خلاله أن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية قامت بوضع أسس هذه الاستراتيجية والتصميمات والإشراف، فيما قامت محافظة الاسكندرية برئاسة لجنة التسيير وإدارة المشروع والتنسيقات والمتابعة، بينما تولت إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة إدارة المشروع ومتابعة تحقيق البرامج الزمنية وإزالة العقبات، وتم إسناد تنفيذ المشروع لإحدى الشركات المتخصصة، وتم توفير جميع الإمكانات لتحقيق الأهداف المطلوبة.

وفيما يتعلق بأسس الاستراتيجية، فأشارت نائبة المحافظ إلى أنها تضمنت إعداد تقديرات وكثافات مياة الأمطار لمدينة الاسكندرية، وكذا الإشراف الميداني وضبط الجودة على مدار 24 ساعة، وتعديلات التصميم اللحظية طبقا لمستجدات الأعمال، ووفقا لذلك تم تقسيم المدينة إلى مناطق طبقا لطبوغرافية المدينة، وتشمل منطقة شمال ترام الرمل واستغلال الجريان السطحي في اتجاه الكورنيش لتقليل أقطار المواسير وعمل مصبات على البحر، ومنطقة وسط وجنوب المدينة لتجميع المياه على محطات الرفع، ثم نقلها إلى ترعة المحمودية وبحيرة خلف المطار لإعادة استخدامها في أراضي الدلتا الجديدة، ثم يتم بعد ذلك الفصل التام بين شبكات الأمطار وشبكات الصرف الصحي.

وحول مراحل تنفيذ المشروع، أوضح ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى في أكتوبر 2022، والتي تضم كلا من: مشروع رقم (1) ويشمل (مكتبة الإسكندرية، ومبنى إدارة الجامعة وطريق الجيش)، ومشروع رقم (2) ويشمل (شارع شعراوي ولوران طريق الجيش)، ومشروع رقم (3) ويشمل (منطقة كيلوباترا – أمام مكتب المرور – طريق الجيش).

وأوضح أن هذه المرحلة أسهمت في حل مشكلة 14 نقطة ساخنة (10% من إجمالي النقاط الساخنة بالمدينة) وخدمة مساحة 1,059,321 م2 بشبكة منفصلة لمياه الأمطار، وتشمل المرحلة 10 مصبات على البحر، لافتا إلى أن مدة المشروع بلغت 90 يوما تتكون من 15 يوما للرفع المساحي، وعمل جسات استكشافية، وجسات تربة، بينما وصلت المدة الفعلية للتنفيذ إلى 75 يوما، وشارك في تنفيذ المشروع شركات مصرية وطنية بأكثر من 400 عامل.

وأضاف: تم الانتهاء من المرحلة الثانية في أكتوبر 2023، وتضم هذه المرحلة كلا من: المشروع رقم (1) الخاص بمنطقة ميدان فيكتور عمانويل وسموحة، والمشروع رقم (2) المتعلق بشارع النقل والهندسة وسموحة، بالإضافة إلى المشروع رقم (3) ويخص شارع محمد نجيب وطريق الجيش، متضمنة إعادة استخدام وتأهيل محطتي رفع 3 و5، مضيفا أن هذه المرحلة نجحت في حل مشكلة 14 نقطة ساخنة (10% من إجمالي النقاط الساخنة بالمدينة) وخدمة مساحة تبلغ 3,529,390 م2 بشبكة منفصلة لمياه الأمطار، بعدد 2 مصب على البحر، وبلغت مدة تنفيذ المشروع 5 أشهر.

بينما من المقرر أن تنتهي المرحلة الثالثة في نوفمبر 2024، وتضم كلا من: المشروع رقم (1) الخاص بمنطقة سيدي جابر، والمشروع رقم (2) شارع عمر لطفي (سبورتنج )، ومن المخطط أن تحل مشكلة 14 نقطة ساخنة (10% من إجمالي النقاط الساخنة بالمدينة) وخدمة مساحة 973,070 م2 بشبكة منفصلة لمياه الأمطار، وبانتهاء المرحلة تكون قد استغرقت 4 أشهر لتنفيذها.

وفي الوقت نفسه، أوضح استشاري المشروع أنه تم توفير ما لا يقل عن 400 فرد يوميا من مهندسين ومشرفين وفنيين وعمالة ماهرة؛ لتنفيذ هذه الاستراتيجية، بجانب توفير عدد 120 معدة يوميا بين حفار، ولودر، وونش، وسيارة نقل مخلفات، وهراس، وجريدر، وكساحة ومكشطة، كما تم الاتجاه لاستخدام المنتج المحلي؛ لضغط مدد التوريد، لكي يتزامن مع الجدول الزمني لتوفير المواد المناسبة في الوقت المناسب وبجودة ملائمة.

وخلال التفقد، تم التنويه إلى أنه نظرا لعدم وجود مساحات متاحة لإنشاء محطات الرفع تم استغلال أماكن محطات الرفع القائمة المعدمة وعمل حلول إنشائية لتنفيذ محطات بطاقة استيعابية أكبر، عن طريق عمل حائط من الخوازيق الساندة بعمق يصل إلى 24 م لدعم المنشآت المحيطة.

كما أشارت نائبة المحافظ إلى أن المشروع جاهز لاستقبال "النوة" التي يمكن أن تشهدها مدينة الإسكندرية الأسبوع المقبل، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه لم يتم اللجوء لقطع أي خدمات أثناء تنفيذ مراحل المشروع، وفي أثناء ذلك تم عرض فيديو قصير يوضح مراحل تنفيذ المشروع.

وعقب ذلك، أعطى رئيس مجلس الوزراء إشارة البدء لتشغيل المضخات التي ستتولى سحب المياه، إيذانا ببدء تنفيذ المحطة ضمن الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمدينة، وشدد على ضرورة أن تكون مكونات المشروع من التصنيع المحلي.

