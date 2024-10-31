ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي لمستوى قياسي في أغسطس

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى مستوى قياسي خلال شهر أغسطس الماضي.

إنتاج النفط في الولايات المتحدة يرتفع لمستوى قياسي

وأوضحت خلال تقريرها الشهري أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة ارتفع 1.5% إلى مستوى شهري قياسي بلغ 13.4 مليون برميل يوميا في أغسطس الماضي، ارتفاعا من 13.2 مليون برميل يوميا في يوليو الماضي.

ووفقا لـ «رويترز» أظهرت البيانات أنه يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 13.3 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2023.

وكانت وزارة الطاقة الأمريكية، أعلنت يوم الاثنين الماضي، طلب جديد يصل إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط لدعم الاحتياطي الاستراتيجي في الفترة بين أبريل ومايو 2025.