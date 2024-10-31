ارتفاع أسعار النفط وانخفاض المخزونات الأمريكية
ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الخميس، وذلك بعد انكماش مخزونات الخام الأمريكية، مع مراقبة السوق للشرق الأوسط تحسبا لأي أحداث محتملة.
وتداول خام برنت عند نحو 73 دولارا للبرميل بعد أن ارتفع 2%، أمس الأربعاء، في حين تجاوز خام غرب تكساس الوسيط 69 دولارا.
وانخفضت مخزونات الولايات المتحدة من الخام والبنزين والمقطرات وهي فئة تشمل الديزل الأسبوع الماضي.
وانخفضت أسعار النفط في بداية الأسبوع بعد الضربة الإسرائيلية المحدودة لإيران، وفي ظل الجهود المتجددة لإنهاء الصراع مع حزب الله ومع ذلك، فإن سوق النفط "استرخى بسرعة كبيرة" بسبب المخاطر في الشرق الأوسط واحتمال باندلاع حروب.
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