الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جوائز 20 مليون جنيه و400 عمرة، وزير الرياضة يشهد مؤتمر ماراثون زايد الخيري

وزير الرياضة يشهد
وزير الرياضة يشهد مؤتمر ماراثون زايد الخيري

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري والذي سيتم تخصيص عائداته لمستشفى 57357، ويُقام بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي في العاصمة الإدارية الجديدة يوم 27 ديسمبر المقبل.

حضر المؤتمر الصحفي كلا من مريم خليفة الكعبي سفيرة الأمارات بالقاهرة، الفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري، الدكتورعمرو عزت سلامة رئيس مجلس الأمناء بمستشفى 57357، المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والبطل البارالمبي محمد المنياوي سفير الماراثون.

 وزير الرياضة يشهد مؤتمر ماراثون زايد الخيري
 وزير الرياضة يشهد مؤتمر ماراثون زايد الخيري

في كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "إن ماراثون زايد الخيري ليس مجرد سباق رياضي، بل هو رسالة سامية تحمل في طياتها قيم التضامن الإنساني، والعمل الخيري، وتعزيز الروابط الأخوية بين الشعوب، ويجسد رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تقديم العون للمحتاجين، وبناء مجتمعات أكثر صحة وسعادة".

وزير الرياضة يشهد مؤتمر ماراثون زايد الخيري
وزير الرياضة يشهد مؤتمر ماراثون زايد الخيري

وأضاف الوزير: “هذا الحدث الرياضي والإنساني الكبير، ماراثون زايد الخيري، يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين مصر والإمارات العربية المتحدة”.

وزير الرياضة يشهد مؤتمر ماراثون زايد الخيري
وزير الرياضة يشهد مؤتمر ماراثون زايد الخيري

جوائز ماراثون زايد الخيري

وتوجه الفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري بالشكر إلى الجهات الخيرية الداعمة للسباق، معلنًا زيادة جوائز هذا العام إلي 20 مليون جنيه مصري، و400 عمرة.

وزير الرياضة يبحث استعدادات النسخة التاسعة من ماراثون زايد

أشرف صبحي يتفقد استاد القاهرة استعدادًا لاستضافة مباراة الأهلي والعين في كأس الإنتركونتننتال

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ماراثون زايد ماراثون زايد الخيري أشرف صبحي الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة مستشفى 57375

مواد متعلقة

بعد أزمة مشاركتها في الأولمبياد وهي حامل، وزير الرياضة يلتقي ندى حافظ لاعبة السلاح

الشباب والرياضة تعلن وصول ثلاثي الزمالك مطار القاهرة في الخامسة مساء اليوم

الأكثر قراءة

أول رد من رئيس الوزراء بشأن الزيادات الجديدة في المرتبات والمعاشات

هل نشهد تعويما جديدا للجنيه الفترة المقبلة؟ الحكومة ترد

زاهي حواس يكشف مفاجأة بشأن كلب الهرم (فيديو)

الحكومة تكشف عن طلبها الرئيسي خلال اجتماعات وفد صندوق النقد الأسبوع المقبل

بعد الإفراج عن الثلاثي، ننفرد بتقرير مراقب مباراة الأزمة بين الزمالك وبيراميدز

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق غدا

تدخل عنيف، شاهد أول حالة طرد في الموسم الجديد من الدوري الممتاز

مشوفتوش تربية، التفاصيل الكاملة لواقعة قيام مديرة مدرسة بالمرج بضرب الطلاب بالشبشب

منوعات

المزيد

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية إلى 62 قتيلا

اكتشاف حشرة ذهبية عاشت قبل 450 مليون سنة

عيد الرعب، ماهو الهالوين ومتي يتم الاحتفال به؟

لحظة اختطاف امرأة بالشارع في وضح النهار تثير المخاوف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 30/10/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاربعاء 30/10/2024

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

بثروة تقدر بـ 64 مليار دولار.. أغنى 6 أثرياء عرب حتى أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الحرور، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة فاطر

تفسير حلم أكل الأرز في المنام وعلاقته بالاستقرار والسعادة الزوجية

رد قوي من خالد الجندي على مزاعم الملحدين حول غرق "جنود فرعون" (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads