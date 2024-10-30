جوائز 20 مليون جنيه و400 عمرة، وزير الرياضة يشهد مؤتمر ماراثون زايد الخيري

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري والذي سيتم تخصيص عائداته لمستشفى 57357، ويُقام بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي في العاصمة الإدارية الجديدة يوم 27 ديسمبر المقبل.

حضر المؤتمر الصحفي كلا من مريم خليفة الكعبي سفيرة الأمارات بالقاهرة، الفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري، الدكتورعمرو عزت سلامة رئيس مجلس الأمناء بمستشفى 57357، المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والبطل البارالمبي محمد المنياوي سفير الماراثون.

وزير الرياضة يشهد مؤتمر ماراثون زايد الخيري

في كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "إن ماراثون زايد الخيري ليس مجرد سباق رياضي، بل هو رسالة سامية تحمل في طياتها قيم التضامن الإنساني، والعمل الخيري، وتعزيز الروابط الأخوية بين الشعوب، ويجسد رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تقديم العون للمحتاجين، وبناء مجتمعات أكثر صحة وسعادة".

وزير الرياضة يشهد مؤتمر ماراثون زايد الخيري

وأضاف الوزير: “هذا الحدث الرياضي والإنساني الكبير، ماراثون زايد الخيري، يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين مصر والإمارات العربية المتحدة”.

وزير الرياضة يشهد مؤتمر ماراثون زايد الخيري

جوائز ماراثون زايد الخيري

وتوجه الفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري بالشكر إلى الجهات الخيرية الداعمة للسباق، معلنًا زيادة جوائز هذا العام إلي 20 مليون جنيه مصري، و400 عمرة.