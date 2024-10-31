أخبار الرياضة اليوم: عقوبات كبيرة ضد ثلاثي الزمالك العائد من الإمارات.. استبعاد رمضان صبحي من قائمة بيراميدز لمباراة بتروجت.. فيتوريا مديرا فنيا لهذا الفريق

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

قرر اتحاد الكرة بعد الإطلاع على تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز ببطولة كأس السوبر المصري، توقيع عقوبات كبيرة على لاعبي الزمالك وكذلك جماهير القلعة البيضاء، وفقا للائحة العقوبة يتم تنفيذها في بطولة السوبر.

قرارات اتحاد الكرة ضد الزمالك بسبب أحداث السوبر

اتحاد الكرة قرر:

انتهت مباراة مودرن سبورت أمام نظيره إنبي بنتيجة التعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السلام بالقاهرة، مساء اليوم الخميس، في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وأهدر الكاميروني جوزيف جوناثان نجويم ضربة جزاء لفريق مودرن سبورت في الدقيقة 90+8، بعدما تصدى لها ببراعة عبد الرحمن سمير حارس مرمى إنبي.

انتهت مباراة الجونة أمام زد إف سي بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بشارة، مساء اليوم الخميس، في الجولة الأولى بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأضاع بلال السيد ضربة جزاء لفريق الجونة في الدقيقة 13 بعدما تصدى لها ببراعة علي لطفي حارس مرمى فريق زد إف سي.

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة بتروجت في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي بتروجت في الخامسة من مساء الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري في موسمه الجديد.

ويفضل السويسري كولر الدفع بثنائية أشرف داري ورامي ربيعة في مركز قلبي الدفاع أمام سيراميكا كليوباترا بالرغم من جاهزية يوسف أيمن وذلك بالرغم من انتهاء اللاعب من تنفيذ بروتوكول العلاج عقب إصابته بارتجاج خفيف في المخ.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس في إطار البرنامج التدريبي المحدد لهم استعدادا لمواجهة سيراميكا في الدوري السبت القادم.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الختامي مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهد التدريب اكتمال صفوف الفريق بمشاركة نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي ثنائي الأبيض في جميع الفقرات الفنية والبدنية.

فاز فريق قطر على مضيفه الخور بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد الخور، في الجولة التاسعة من الدوري القطري.

سجل هدفي فريق قطر أحمد عبد القادر في الدقيقة 4 من ضربة جزاء، وإلياس براميل في الدقيقة 90+6، بينما سجل عبد الله علي الساعي هدف الخور في الدقيقة 83.

أعلن نادي باناثينايكوس اليوناني، مساء اليوم الخميس، عن تعاقده مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال نادي باناثينايكوس في بيانه: أعلن نادي باناثينايكوس اليوناني عن بدء تعاونه مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي وقع عقدا مع النادي حتى يونيو 2026 ويتولى مهامه على الفور.

الدوري القطري، انتهت مباراة السد أمام الريان بنتية 2-1 للسد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد جاسم بن حمد، في الجولة التاسعة من دوري نجوم قطر.

وتبادل الفريقان الفوز في مواجهتي الموسم الماضي، فقد فاز السد في القسم الأول برباعية نظيفة قبل أن يرد الريان بالنتيجة ذاتها في القسم الثاني.

الدوري الإماراتي، تعادل فريق الوصل مع ضيفه الجزيرة بقيادة نجمه المصري محمد النني الذي شارك أساسيا في اللقاء، بنتيجة 2-2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ستاد زعبيل بدبي، في ختام اليوم الأول من الجولة السابعة لـ دوري أدنوك للمحترفين.

الدوري السعودي، نجح فريق الأخدود في تحقيق فوز كبير على ضيفه العروبة، برباعية دون رد، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ورفع الأخدود بهذا الفوز رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث عشر وبفارق نقطتين خلف العروبة صاحب المركز الثاني عشر.

الدوري السعودي، حقق فريق الشباب فوزا كبيرا علي نظيره الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الدوري السعودي، في إطار منافسات الأسبوع التاسع من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحتل فريق الشباب المركز الرابع برصيد 18 نقطة بعد أن حقق الفوز في ست مباريات وتعادل في ثلاث سجل لاعبوه 12 هدفا بينما استقبلت شباكه ستة أهداف.