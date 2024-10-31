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رياضة

رسميا، روي فيتوريا مديرا فنيا جديدا لفريق باناثينايكوس اليوناني

روي فيتوريا، فيتو
روي فيتوريا، فيتو

أعلن نادي باناثينايكوس اليوناني، مساء اليوم الخميس، عن تعاقده مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.  

وقال نادي باناثينايكوس في بيانه: أعلن نادي باناثينايكوس اليوناني عن بدء تعاونه مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي وقع عقدا مع النادي حتى يونيو 2026 ويتولى مهامه على الفور.

وجاء تعاقد نادي باناثينايكوس مع فيتوريا، بعد إقالة مديره الفني السابق دييجو ألونسو، أمس الأربعاء، بسبب سوء النتائج.

كان المدير الفنى البرتغالى روى فيتوريا، قد أقيل من تدريب منتخب مصر خلال شهر فبراير الماضى، بعد خسارته أمام الكونغو الديموقراطية فى دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا الأخيرة بركلات الترجيح.

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