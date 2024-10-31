الخميس 31 أكتوبر 2024
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رياضة

كولر يرفض الدفع بهذا اللاعب في التشكيل الأساسي أمام سيراميكا كليوباترا

كولر مدرب الأهلي
كولر مدرب الأهلي

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي عدم الدفع بـ يوسف أيمن مدافع الفريق في التشكيل الأساسي أمام سيراميكا كليوباترا في اللقاء المقرر لها بالجولة الأولي من بطولة الدوري الممتاز.   

ويفضل السويسري كولر الدفع بثنائية أشرف داري ورامي ربيعة في مركز قلبي الدفاع أمام سيراميكا كليوباترا بالرغم من جاهزية يوسف أيمن وذلك بالرغم من  انتهاء اللاعب من تنفيذ بروتوكول العلاج عقب إصابته بارتجاج خفيف في المخ.

وتسلم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقرير فني شامل عن فريق سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الفريقين المقرر لها السبت المقبل في ضربة البداية للموسم الجديد للفريقين. 

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس في إطار البرنامج التدريبي المحدد لهم استعدادا لمواجهة سيراميكا في الدوري السبت القادم. 

يستعد النادي الأهلي لبطولة الدوري موسم 2024-2025، والتي انطلقت أمس الأربعاء.

 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء السبت المقبل، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا، عبر قنوات «أون تايم سبورت»، الحاصلة على حقوق نقل الدوري الممتاز.

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