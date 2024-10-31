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رياضة

بمشاركة شلبي ودونجا، 8 صور ترصد مران الزمالك استعدادًا لمواجهة البنك

مران الزمالك
مران الزمالك

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الختامي مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهد التدريب اكتمال صفوف الفريق بمشاركة نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي ثنائي الأبيض في جميع الفقرات الفنية والبدنية.

 

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تخفيف الحمل البدني للاعبين خوفًا من تعرضهم للإجهاد، وتم التركيز خلال مران اليوم على بعض الجوانب الفنية والخططية لتنفيذها في مباراة الغد أمام البنك الأهلي.

وانتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب مران اليوم، في أحد الفنادق القريبة من ستاد السلام، استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها غدًا الجمعة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الثامنة مساء غدا الجمعة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي 

ومن المنتظر أن تنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت. 

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاأخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

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