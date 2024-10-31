الخميس 31 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

خاص من نيويورك.. تاجر أمريكي يهدد في إعلان: إذ لم تشتروا مني سأنتخب ترامب

أجواء انتخابات الرئاسة
أجواء انتخابات الرئاسة الأمريكية، فيتو

في مشهد طريف على طريقة قصة “كوهين ينعي ولده ويصلح ساعات”، ظهرت على طريق سريع في نيويورك ملصقات غريبة تحمل رسالة مزدوجة، تتعلق بـ انتخابات الرئاسة الأمريكية.

دعاية طريفة فى نيويورك تزامنا مع انتخابات الرئاسة الأمريكية

ورصد مراسلنا، ملصقات تروج لمتجر إلكتروني على موقع eBay يحمل اسم “Makebidz.net” بعبارة تقول “اشترِ شيئًا من متجري”، ولكن بتلميح ساخر يُضاف “وإلا سأصوت لترامب. بهذه الصيغة، أراد صاحب المتجر أن يضرب “عصفورين بحجر واحد” كما يقال، من خلال استغلال الرسالة للترويج لمتجره وفي نفس الوقت التعبير عن موقفه السياسى فى الانتخابات الأمريكية بطريقة فكاهية.


تشبه هذه الاستراتيجية أعلان كوهين الساعاتى اليهودي في جريدة الأهرام، الذي كان ينعى ابنه ويعلن عن خدماته في تصليح الساعات ضمن نعي اقتصادي بالكلمات، ليجمع بين هدفين في وقت واحد. هنا، يظهر التاجر الأمريكي فكرة مشابهة، بعدما هددبتصويت سياسي معاكس إن لم يلقَ الدعم في متجره.

أجواء انتخابات الرئاسة الأمريكية، فيتو
أجواء انتخابات الرئاسة الأمريكية، فيتو

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 في 5 نوفمبر، شهدت الساحة السياسية تحولًا لافتًا بعد إعلان الرئيس الحالي جو بايدن انسحابه من السباق ودعمه نائبته كامالا هاريس، كمرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة. 

 

جاء هذا القرار في ظل تحديات متعددة تواجهها البلاد، مما دفع الحزب الديمقراطي لاختيار شخصية جديدة لقيادته في هذه المرحلة الحرجة.

أجواء انتخابات الرئاسة الأمريكية، فيتو
أجواء انتخابات الرئاسة الأمريكية، فيتو

كامالا هاريس، التي قبلت رسميًا ترشيح الحزب الديمقراطي خلال مؤتمر الديمقراطيين في شيكاغو، أصبحت أول امرأة من أصول متعددة تتنافس على منصب الرئيس، متعهدة بأن تكون صوتًا لجميع الأمريكيين. 

حملة هاريس الانتخابية تركز على تحسين الاقتصاد

وتحمل حملة هاريس الانتخابية رسائل قوية تركز على قضايا محورية، مثل تحسين الاقتصاد، والرعاية الصحية، والتغير المناخي، وحماية حقوق الأقليات.

أجواء انتخابات الرئاسة الأمريكية، فيتو
أجواء انتخابات الرئاسة الأمريكية، فيتو

في المقابل، يقف الحزب الجمهوري خلف الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض وسط حملة انتخابية صاخبة يعد فيها بمعالجة العديد من القضايا التي تهم الناخبين. تعكس هذه الانتخابات انقسامًا حادًا في المجتمع الأمريكي، حيث يتنافس الطرفان على تقديم رؤى متباينة لمستقبل الولايات المتحدة، مما يجعلها واحدة من أكثر الانتخابات ترقبًا وإثارة في السنوات الأخيرة.

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