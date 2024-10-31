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أخبار مصر

أمطار رعدية وسحب ركامية، منخفض جوى يضرب البلاد

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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 أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة  الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر اليوم بمنخفض جوي متعمق يصاحبه حوض علوي بارد في طبقات الجو العليا يعمل على تكون السحب الركامية وسقوط الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31 - 10 - 2024

حالة الطقس غدا الأربعاء 30- 10- 2024 في محافظة الفيوم

 وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وصحراء مطروح وجنوب سلاسل جبال الأحمر قد تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحرى.

 

حالة الطقس اليوم الخميس

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار نهارا على جنوب البلاد، مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 
الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا
 ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية اليوم على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى:17
 

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