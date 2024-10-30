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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وصحراء مطروح وجنوب سلاسل جبال الأحمر قد تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحرى.

 

حالة الطقس غدا الخميس 31-10-2024 في محافظة الفيوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 29 - 10 - 2024

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، غدا الخميس، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار  نهارا على جنوب البلاد،مائلا للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على اغلب الأنحاء.
 
الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة اول الليل، مائل للبرودة أخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية اليوم على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى:17
 
 

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