الأرصاد تكشف أكثر المحافظات تضررًا من المنخفض الجوي

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تضرب البلاد، تبدأ بأمطار خفيفة اليوم الخميس على غرب البلاد وتمتد الجمعة والسبت إلى باقي المناطق الشمالية بأمطار متفاوتة الشدة.



وتتأثر البلاد بتكون بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة قد تصل إلى متوسطة ورعدية على بعض المناطق.



تقلبات جوية تضرب البلاد

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس مركز الاستشعار بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذه الحالة هي أولى حالات عدم الاستقرار فى فصل الخريف، وتكون أكثر المحافظات تأثرا بالأمطار “مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ ”، تليها محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى.

وتسقط الأمطار المتوسطة والرعدية قد تكون غزيرة أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وتصل الأمطار تدريجيا للداخل لتؤثر على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشرقية وجنوب سلاسل البحر الأحمر ولكنها أمطار خفيفة قد تكون متوسطة.