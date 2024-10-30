الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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اقتصاد

أداء بورصات الخليج في مستهل التعاملات الصباحية

مؤشرات بورصات الخليج
مؤشرات بورصات الخليج خلال مستهل التعاملات، فيتو

 افتتحت أسواق المال العربية في دول الخليج تداولات جلسة اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2024 محققة مكاسب لمعظمها، مقابل استقرار البعض الأحر.

 تداولات مؤشرات بورصات الخليج خلال مستهل التعاملات

«فيتو» تستعرض أبرز تداولات مؤشرات بورصات الخليج خلال مستهل التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء؛ في السطور الأتية: 

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مؤشرات بورصات الخليج خلال مستهل التعاملات، فيتو

افتتاح بورصة قطر

افتتحت بورصة قطر تعاملات جلسة الأربعاء مستقرة، إذ تداول المؤشر الرئيسي لبورصة قطر عند مستويات 10589 نقطة.

 

افتتاح بورصة الكويت 

أما عن بورصة الكويت؛ التي حققت مكاسب جماعية لمؤشراتها مع بداية جلسة اليوم الأربعاء، إذ يواصل المؤشر الأول في بورصة الكويت التداول أعلى مستويات 7600 نقطة.

 

الأسواق الإماراتية

وعن أسواق المال الإماراتية؛ أيضًا استهلت تعاملاتها على مكاسب طفيفة خلال بدء الجلسة، وسجل سوق دبي ارتفاعًا يقدر بـ 0.1% خلال التعاملات الصباحية.

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تعرف على تأثيرات الأحداث في الشرق الأوسط على بورصات الخليج

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خبيرة ترصد تأثيرات قرار الفيدرالي الأمريكي على بورصات الخليج خلال تعاملات اليوم

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