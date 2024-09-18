أسواق الخليج تغلق على تباين وسط ترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي

تباين أداء أغلب أسواق الأسهم في منطقة الخليج، الأربعاء، وسط حذر بشأن حجم خفض معدلات الفائدة الأميركية المتوقع أن يعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق من اليوم.

ويتوقع المستثمرون أن يكون خفضا مقداره 50 نقطة أساس وعاملا رئيسيا في زيادة شهية المخاطرة العالمية.

ومع ذلك، يرى خبراء الاقتصاد الذين يفضلون خفضا حجمه 25 نقطة أساس أن الحالة الحالية للاقتصاد الأميركي لا تبرر تحركا أكبر.

مؤشر السعودية وأبو ظبى ومصر

ارتفع مؤشر البورصة السعودية القياسي 0.3 بالمئة، بمساعدة ارتفاع سهم البنك السعودي الأول 4.3 بالمائة.

وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.1 بالمائة، متأثرا بانخفاض سهم شركة التطوير العقاري الرائدة إعمار واحدا بالمئة.

وفي أبوظبي، أغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 0.1 بالمائة.

وهبطت أسعار النفط، التي تعد محفزا للأسواق المالية الخليجية، بعد تحقيقها مكاسب لجلستين عقب تقرير للصناعة أظهر زيادة مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6 بالمائة، مع قفزة سهم عز للصلب 9.1 بالمائة.