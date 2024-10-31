منها أحكام ترقية الموظفين، أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 241 بالوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 241، الصادر في 31 أكتوبر 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارات الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والإسكان والمرافق، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وجاءت تلك القرارات كالتالي:

-قرارات وزارة الداخلية بشأن إبعاد سوداني وسودانية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

- قرار وزارة التضامن الاجتماعي بإضفاء صفة النفع العام على 3 مؤسسات للمجتمع الأهلي المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة.

- قرار وزارة الإسكان والمرافق بنزع ملكية بعض الأراضي في الجيزة لصالح مشروع محور الفريق كمال عامر.

- قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.