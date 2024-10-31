غضب واسع بسبب اعتبار السيدات من «الفئات الدنيا».. تحركات في البرلمان لوقف القرار.. والمصري الديمقراطي: الوصف يعكس حالة من الاستعلاء والاستخفاف بفئات من المجتمع

غضب واسع يسود داخل الأوساط السياسية والبرلمانية اعتراضا على صدور قرار من وزارة الداخلية بضرورة حصول السيدات من الفئات (الدنيا) الراغبات في السفر للمملكة العربية السعودية على موافقة مسبقة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

وتقدمت سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني عن أسباب القرار.

وقالت السعيد: إن القرار يوضح أن "الفئات الدنيا" يقصد بهن السيدات من حملة المؤهلات المتوسطة وتحت المتوسطة ومثبت ببطاقتها "بدون عمل" أو" ربة منزل".

وأضافت: صدر هذا القرار وتم تنفيذه بالجوازات وهناك من السيدات من تفاجأت به في المطار وتم منعها من السفر.

الحقوق والحريات والواجبات العامة

وتساءلت السعيد، عن أسباب صدور وتنفيذ هذا القرار الذي يتعارض مع الدستور بمادتيه ١١، ٥٣، موضحة أن المادة 11 نصت على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، فيما نصت المادة 53 على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل.

تمييز صارخ ضد حقوق النساء

ووجهت النائبة، سؤالها لرئيس الوزراء ووزير الداخلية: لماذا هذا التمييز الصارخ ضد النساء في حقوقهم بسبب مستوياتهم الاجتماعية؟

وأكدت النائبة أن هذا القرار يقلل من شأن السيدات ويحرمهن من حقوقهن المفترض أنها متساوية مع الجميع دون تمييز موضحة أن النسبة الأكبر من هؤلاء السيدات تعلن أسرهن ومن المفترض أن تهتم الدولة بهن.

واختتمت السعيد قائلة: لفظ كلمة ( دنيا ) في القرار إهانة كبيرة لسيدات مصر ولا يليق تصنيف فئات المجتمع إلى: فئة دنيا وفئة عليا.

موقف المصري الديمقراطي من اعتبار السيدات من “الفئات الدنيا"

وأصدر بيانا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قال فيه إنه تلقى بكل أسف، نص القرار الصادر بشأن ضرورة حصول السيدات من الفئات "الدنيا"، (كما وصفهن القرار)، والتي تشمل حاملات المؤهلات المتوسطة واللواتي يُثبت في بطاقاتهن عدم العمل أو ربات البيوت، الراغبات في السفر إلى المملكة العربية السعودية، على موافقة مسبقة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

وعبر الحزب عن اعتراضه على وصف "الفئات الدنيا"، إذ إن النساء اللاتي يصفهن القرار، هن من قمن بحمل وتربية وتعليم الأجيال، ويستحقن التقدير بدلًا من التحقير.

وأضاف: إن هذا الوصف يعكس، للأسف، حالة من الاستعلاء والاستخفاف بفئات من المجتمع، كما يحمل القرار تمييزًا سلبيًا ضد هذه الفئة من النساء، وهو ما يتعارض مع نص الدستور في مادتيه (11 و53) حيث تنص المادة (11) على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بينما تؤكد المادة (53) على أن المواطنين أمام القانون سواء، متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، دون تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل.

تنظيم عملية سفر العمالة المصرية إلى الخارج

وأكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ضرورة تحمل الدولة مسئوليتها في تدريب وتنظيم عملية سفر العمالة المصرية إلى الخارج، وتحديث بياناتها، ومراعاة حقوقها في الداخل والخارج. إن الحصول على تصريح أو منع السفر ليس حلًا قاطعًا لمشكلات العمالة المصرية التي تتعرض للنصب والتنكيل في العديد من الدول.

وشدد على أهمية أن تصدر هذه القرارات في إطار عام لا يستهدف فئة بعينها، كما هو الحال في هذا القرار الذي يستهدف النساء، مما ينطوي على انتقاص من حق المساواة وعدم التمييز، خاصة أن نسبة النساء المعيلات تمثل أكثر من 30%، وهن من بين الفئات الأكثر فقرًا.

وطالب الحزب الجهات المعنية بالعدول عن هذا القرار المسيء للمرأة المصرية ولحقوقها الدستورية، كما يدعو إلى وضع إطار حاكم للعمالة المصرية في الخارج يحميها ويدافع عن حقوقها.

المجلس القومي للمرأة يرفض اعتبار النساء من الفئات الدنيا

ورفض المجلس القومي للمرأة وصف بعض الوظائف بـ «الدنيا» واعتبره أمر «غير إنساني»، وأكد أن جميع الوظائف سواء للنساء أو الرجال لا بد أن يكون لها الاحترام والتقدير حيث إن جميع الوظائف مهما كانت درجتها لها أهمية خاصة بها والجميع يتكامل مع هذه الوظائف، وشددت على أنه لا يجب وصف أي وظيفة مهما كانت درجتها بعليا أو دنيا.

وكانت الإدارة العامة للجوازات والهجرة قد أصدرت قرارًا تضمن «إلزام السيدات ذات المهن الضعيفة في جواز السفر (ربة منزل- دبلوم- بدون عمل)، الراغبات في السفر إلى السعودية، بالحصول على تصريح سفر مسبق من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية».

وتابعت: «يجب على السيدات من الفئات الدنيا الراغبات في السفر إلى السعودية، سواءً للزيارة أو العمل، تقديم طلب الحصول على تصريح سفر مسبق من الإدارة العامة للجوازات، مع التأكيد على ضرورة توافر مبررات واضحة للسفر، مشيرًا إلى أنه لن يُسمح بالسفر من دون هذا التصريح».