أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 224 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 224، الصادر في 12 أكتوبر 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الطيران المدني، ومحافظة الشرقية، ومحافظة الغربية.



-قرارات وزارة الطيران المدني، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى الصادرة بقرار وزير الطيران المدنى رقم 1، لسنة 1989، بألا يتجاوز عمر أى طائرة مستخدمة في أنشطة النقـل الجـوى، عند تسجيلها بالسجل المصرى للطائرات عن عشرة أعوام مـن تاريخ الإنتاج بالنسبة للطائرات، التى يساوى وزنها عند الإقلاع ٥٧٠٠ كيلو جرام أو يقل عن ذلك، وخمسة وعشرين عامًا من تاريخ الإنتاج بالنسبة لطائرات الركاب والبضائع التي يزيد وزنهـا عند الإقلاع على ٥٧٠٠ كيلو جرام. واستثناء بعض الطائرات المستأجرة من التـسجيل، على أن يكون ذلك لفترة أو لفترات محـددة يتـضمنها القـرار الـصادر بالاسـتثناء وبما لا يخالف الأعمار المحددة للطائرات الواردة فى اللائحة التنفيذية لقانون الطيـران المدنى.

-وقرار وزارة الشرقية بالموافقة على تغيير الاستخدام لمبنى ملك كنيـسة الـشهيد العظيم مار جرجس البالغ مساحته 84 مترًا داخل سور الكنيسة بمدينة ههيا.



-وقرار محافظة الغربية بالموافقة على تغيير المخطط التفـصيلي للمنطقـة 21 وذلـك لتغييـر استخدام قطعة الأرض المشار إليها بحى ثانٍ المحلـة الكبـرى مـن سـكني مقتـرح إلى خدمات تعليمية.



