الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بسبب تليفون، إحالة عاملين للمفتي لاتهامهما بقتل سائق "توك توك" بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

 قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، إحالة عاملين، لاتهامهما بقتل سائق “توك توك”، بغرض سرقة هاتفه المحمول بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفوه، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر يناير 2025 للنطق بالحكم.

التفاصيل الكاملة لمحاكمة شاعر رابعة.. المتهم شرع في قتل ضابط وإصابته بالعمى.. وضبطه بعد 9 سنوات من هروبه.. محكمة جنايات الإرهاب تقرر التأجيل لجلسة 24 نوفمبر

ضبط 15 كيلو هيروين بحوزة تشكيل عصابي في القليوبية

 

الحكم على متهمين بالقتل العمد بالقليوبية 

 وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2487 لسنة 2023 جنايات العبور ثان، والمقيدة برقم 2865 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "مصطفى ع. ح."، 24 سنة، عامل، ومقيم بالزقازيق بالشرقية، و"مصطفى أ. م."، 28 سنة، عامل، مقيم بالسلام القاهرة، لأنهما في يوم 22 / 7 / 2023 بدائرة ثان العبور بمحافظة القليوبية، قتلا عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد عبد الله هاشم".

 

 وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض أداة بطشهما سلاح أبيض "كتر"، وما أن تمكنا منه حتى قيده الثاني لشل مقاومته وطعنه الأول طعنة قسية بالسلاح المار بيانه استقرت بجسده قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية (المرفق بالأوراق)، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه قد ارتكبت تلك الجناية بقصد ارتكابهما لجنحة سرقة إذ أنهما في ذات الزمان والمكان سرقا المنقول - هاتف محمول - المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لذات المجني عليه ليلا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أنه أحرزا أداة (كتر) دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جنايات شبرا الخيمة فضيلة مفتي الجمهورية محكمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا محافظة القليوبية قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية

مواد متعلقة

إحالة 3 معلمين للتحقيق لتغيبهم عن حضور الحصة الأولى وطابور الصباح في القليوبية

ضبط 15 كيلو هيروين بحوزة تشكيل عصابي في القليوبية

بعد شكوى المواطنين، فرمان من محافظ القليوبية بشأن المدارس تحت الصيانة أثناء اليوم الدراسي

حوادث القليوبية خلال 24 ساعة، إصابة 10 عمال بتسمم كشري ومصرع وإصابة 4 أشخاص داخل المدفن الصحي بالخانكة

الأكثر قراءة

معلول يفجر مفاجأة جديدة بشأن علاقته بالأهلي

49 جنيها رسميا في البنوك المصرية.. ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الفيفا يوقع عقوبة على الأهلي بسبب مباراة العين الإماراتي

إثيوبيا تبدأ في تجفيف النهر، والخبراء يكشفون كارثة: أديس أبابا تغلق مفيض سد النهضة

بعد الهزة الأرضية في سيناء اليوم، خبير جيولوجيا يكشف خريطة النشاط الزلزالي بمصر

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 في بداية التعاملات

رئيس وزراء إثيوبيا يعلن اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 100%

"فيتو" تكشف تفاصيل "التقرير الضائع" في أزمة ثلاثي الزمالك بالإمارات

منوعات

المزيد

إعصار قوي يضرب تايوان ويتسبب في إصابة 27 شخصًا

مصرع أم وطفليها بعد قفزهم من أعلى شلالات نياجارا

دراسة: الحرارة قد ترتفع 10 درجات في القطب الشمالي نهاية القرن الـ21

قرن طول العمر ينمو على جبهة عجوز صينية، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

صعود مؤشر الذهب عالميًّا والأونصة تواصل حصد المكاسب

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

البورصة المصرية، صعود مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب

المزيد

انفوجراف

ثروتها تقارب الـ100 مليار دولار.. من هي أغنى امرأة بالعالم في 2024؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يشدد على أهمية تعليم الأطفال الاقتصاد في الإنفاق وفهم أساليب الدعاية والإعلان

ما حكم الدعاء بالموت على من ظلمني؟ أمين الفتوى يرد بمفاجأة

هل يجوز الاقتراض من البنك للاستثمار وعمل مشروع؟، أمين الفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads