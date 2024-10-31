الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 15 كيلو هيروين بحوزة تشكيل عصابي في القليوبية

ضبط متهمين بالمخدرات
ضبط متهمين بالمخدرات بالقليوبية، فيتو

تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من ضبط بؤرة للاتجار في المواد المخدرة بمنطقة القناطر الخيرية فى محافظة القليوبية، حيث تم ضبط تشكيل عصابي يضم 3 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وكمية من الأقراص المخدرة " ترامادول " وأسلحة نارية وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة سرقته منقولات شخص بالإكراه في القليوبية

بعد ارتفاع عدد الوفيات، قرار عاجل من محافظ القليوبية على كارثة المدفن الصحي بالخانكة

ضبط 3 عناصر إجرامية بإدارة دولاب لتجارة المخدرات بالقليوبية 

وكان اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائى بـالقليوبية يفيد قيام 3 عناصر إجرامية بإدارة دولاب لتجارة المخدرات فى دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد فوزى رئيس مباحث المديرية وتوصلت التحريات الى ان المتهمين عناصر إجرامية لاثنين منهم معلومات جنائية وانهم يحوزون على أسلحة نارية وذخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات قامت قوة كبيرة من مباحث المديرية بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات وتم مداهمة دولاب المتهمين والقى القبض عليهم وهم 3 عاطلين وبالتفتيش عثر بحوزتهم على 15 كيلو جرام لمخدر الهيروين و11 كيلو جرام لمخدر الهيدرو و4,2 كيلو جرام لمخدر الحشيش و2,5 كيلو جرام لعجينة الحشيش المخدرة و2 كيلو جرام لمخدر الآيس"الشابو" و500 قرص لعقار "ترامادول" المخدر وزجاجة لمخدر الكيتامين وزنت 1 لتر وزجاجة زيت البارافين وزنت 1 لتر ومكبس يدوى بمشتملاته و2 إسطمبة و3 بندقية خرطوش وفرد خرطوش وطبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ونظارة ميدان و2 ميزان حساس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ادارة البحث الجنائي بالقليوبية القليوبية القناطر الخيرية المدفن الصحي بالخانكة اللواء عبد الفتاح القصاص أمن القليوبية محافظ القليوبية محافظة القليوبية

مواد متعلقة

بعد شكوى المواطنين، فرمان من محافظ القليوبية بشأن المدارس تحت الصيانة أثناء اليوم الدراسي

محافظ القليوبية يعتمد تعريفة سيارات الأجرة بالعبور بين 27.5 جنيه إلى 30 جنيها

أخبار الحوادث اليوم، القبض على المتهمين بقتل لواء شرطة بالمعاش وزوجته، تفاصيل فيديو تعطيل قطار القليوبية، قرارات جديدة للمحكمة في قضيتي عصام صاصا وسعد الصغير

الأكثر قراءة

سعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 في بداية التعاملات

الجريدة الرسمية تنشر 11 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء

بدء تطبيق التوقيت الشتوي، غدًا

الكويت تسحب الجنسية من 489 شخص

متحدث مجلس الوزراء يحسم الجدل حول حقيقة بيع بحيرة البردويل

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 31-10-2024 في الأسواق

اشترِ الذهب بالتدريج وبحرص، خبير اقتصادي يحذر مستثمري المعدن الأصفر بعد ارتفاع أسعاره

منوعات

المزيد

دراسة: الحرارة قد ترتفع 10 درجات في القطب الشمالي نهاية القرن الـ21

قرن طول العمر ينمو على جبهة عجوز صينية، ما القصة؟

عض 3 أطفال، تصرف غريب من بايدن في حفل الهالوين بالبيت الأبيض (صور)

بايدن وزوجته يشاركان في احتفال الهالووين الأخير لهما في البيت الأبيض (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الخميس 31-10-2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 31-10-2024 في الأسواق

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 في بداية التعاملات

سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 31-10-2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

طرق التقديم فى قرعة الحج 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى وصف الله الكافرين بأنهم لا يسمعون؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 31-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 31-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads