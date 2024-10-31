ضبط 15 كيلو هيروين بحوزة تشكيل عصابي في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من ضبط بؤرة للاتجار في المواد المخدرة بمنطقة القناطر الخيرية فى محافظة القليوبية، حيث تم ضبط تشكيل عصابي يضم 3 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وكمية من الأقراص المخدرة " ترامادول " وأسلحة نارية وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط 3 عناصر إجرامية بإدارة دولاب لتجارة المخدرات بالقليوبية

وكان اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائى بـالقليوبية يفيد قيام 3 عناصر إجرامية بإدارة دولاب لتجارة المخدرات فى دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد فوزى رئيس مباحث المديرية وتوصلت التحريات الى ان المتهمين عناصر إجرامية لاثنين منهم معلومات جنائية وانهم يحوزون على أسلحة نارية وذخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات قامت قوة كبيرة من مباحث المديرية بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات وتم مداهمة دولاب المتهمين والقى القبض عليهم وهم 3 عاطلين وبالتفتيش عثر بحوزتهم على 15 كيلو جرام لمخدر الهيروين و11 كيلو جرام لمخدر الهيدرو و4,2 كيلو جرام لمخدر الحشيش و2,5 كيلو جرام لعجينة الحشيش المخدرة و2 كيلو جرام لمخدر الآيس"الشابو" و500 قرص لعقار "ترامادول" المخدر وزجاجة لمخدر الكيتامين وزنت 1 لتر وزجاجة زيت البارافين وزنت 1 لتر ومكبس يدوى بمشتملاته و2 إسطمبة و3 بندقية خرطوش وفرد خرطوش وطبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ونظارة ميدان و2 ميزان حساس.