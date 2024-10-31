التفاصيل الكاملة لمحاكمة شاعر رابعة.. المتهم شرع في قتل ضابط وإصابته بالعمى.. وضبطه بعد 9 سنوات من هروبه.. محكمة جنايات الإرهاب تقرر التأجيل لجلسة 24 نوفمبر

في ضربة قوية للإرهاب، نجحت قوات الأمن في القبض على طارق محمود والمعروف بـ “شاعر رابعة”، بعد 9 سنوات من هروبه، وقدمته إلى محكمة جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، والتي قررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة 24 نوفمبر المقبل لحضور المحامي الأصيل عن المتهم.



جرائم ارتكبها المتهم

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعتنق الأفكار الجهادية وتكفير الحاكم والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، وفي سبيل ذلك عمل على تلقي تدريبات على استخدام الأسلحة الآلية وتصنيع المتفجرات بغرض الإستعداد للقيام بأعمال تخريبية ضد مؤسسات الدولة.

وأضافت التحقيقات أنه عقب استصدار إذن النيابة العامة لضبط المتهم وضبط ما يحوزه من أسلحة وذخائر حية ومتفجرات بقصد استخدامها في العمليات العدائية، وأثناء ضبطه قام بإطلاق الأعيرة النارية على القوة المرافقة المكلفة بالضبط وشرع في قتل أحد الضباط؛ مما أدى إلى إصابته بانفجار بمقلة العين اليمنى نتج عنها إصابته بعاهة مستديمة وهي فقد إبصار العين اليمنى، وتمكن عقب ذلك من الهرب.

وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هاربا منذ ارتكابه الواقعة في 2015، وبعد صدور حكم غيابي ضده، وتم عرضه على النيابة العامة في 25 سبتمبر 2024، والتي أحالته إلى محكمة الجنايات.

وجاء في أمر إحالة المتهم أنه ارتكب جرائم: الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم الى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه، وتكفير المجتمع وتهدف إلى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وانضم إليها مع علمه بذلك، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

شرع في قتل ضابط بالعمليات الخاصة