الخميس 31 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ القليوبية يشارك في فعاليات اليوم العالمي للمدن بمكتبة الإسكندرية

اليوم العالمى للمدن
اليوم العالمى للمدن 2024،فيتو

شارك المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية فى فعاليات اليوم العالمي للمدن 2024، والذى تم تنظيمه بمكتبة الإسكندرية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء  الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ووزراء التخطيط والشباب والرياضة والتخطيط والتعاون الدولي والإسكان والبيئة وعدد من السادة المحافظين وممثلي الأمم المتحدة وتحت شعار " صناع التغيير المناخى من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية ".

 

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استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي

 ووسط مشاركة لـ 1500 من الخبراء والشباب وقادة الفكر وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص ووفود من 30 دولة، وذلك فى إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي فى دورته الثانية عشر فى مدينة القاهرة، ومن جانبه أكد محافظ القليوبية على أن تنظيم هذا الحدث الهام يؤكد على الدور المحوري والريادي للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستوى الإقليمي والدولي في العديد من المجالات والملفات المهمة، وبصفة خاصة دعم قضايا التحضر ومواجهة التحديات على مستوى المدن وتعزيز مرونتها، لافتًا إلى أن سلسلة الجلسات النقاشية التي شملتها الفعاليات تعتبر دلالة مهمة حول التقدير الدولى للتجربة المصرية الفريدة في قضية المناخ وقدرة الحكومة على حشد جهود المجتمع المدنى، ولاسيما الشباب والقطاع الخاص وشركاء التنمية لتنفيذ أجندتها الوطنية لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

 

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الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض الرئيس عبدالفتاح السيسي المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

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