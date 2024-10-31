إحالة 3 معلمين للتحقيق لتغيبهم عن حضور الحصة الأولى وطابور الصباح في القليوبية

قرر مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بـالقليوبية إحالة 3 معلمين بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية للتحقيق بالشئون القانونية لتغيبهم عن حضور الحصة الأولى وطابور الصباح وذلك خلال جولة ميدانية بمدارس إدارة غرب شبرا التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية في أولى جولاته بعد تولي المسئولية مديرا لتعليم القليوبية.

جولة لوكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

وأكد مدير تعليم القليوبية في بيان له أنه لا تهاون مع المقصرين والمهملين وسيتم محاسبة المخطئ أولا بأول وتكريم المتميزين والمبدعين مشيرا إلى أن جولته تضمنت مبنى إدارة غرب شبرا التعليمية، حيث تابع أعمال الصيانة البسيطة فى المبنى وتفقد جميع أقسام الإدارة وأكد أثناء حواره مع العاملين بالإدارة على ضرورة الاستمرار بالعمل فى تعاون لتلبية جميع طلبات أولياء، الأمور بما يتناسب مع اللوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية



وكان مدير مديرية التربية والتعليم قد تفقد اليوم مدرسة شبرا الخيمة للتعليم الأساسي بنات بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية بدءا من طابور الصباح والاستماع لفقرات الإذاعة المدرسية يرافقه تامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية.



وتفقد مدير تعليم القليوبية الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة والمعامل مؤكدا على توافر طفايات الحريق وجرادل الرمل وخزانات المياه بالمدرسة .



وأكد مدير تعليم القليوبية ضرورة تدريب المعلمين على الاستراتيجات الحديثة فى التدريب والدخول على المنصات التعليمية وضرورة المتابعات المستمرة من مدير المدرسة للمعلمين والطلبة لمتابعة المستوى التعليمى والثقافى داخل الفصول التعليمية.

ونوه أثناء الزيارة إلى تفعيل سجل الزيارات وتسجيل المتابعات به أولا بأول، وسرعة إرسال أي شكاوى أو معوقات لسرعة إيجاد الحلول لاستقرار العملية التعليمية، وأوصى بحسن التعامل مع أولياء الأمور وتخصيص يوم أسبوعي لاستقبالهم والاستماع إلى مشكلاتهم.