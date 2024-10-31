استشاري: ممنوع تقشير الخضروات حفاظًا على قيمتها الغذائية (فيديو)

تقشير الخضروات من الأمور التى اعتادت عليها بعض ربات البيوت، خاصة عند عمل أطباق السلطة، وذلك ظنًّا منهن أنها تحمل مواد كيميائية بسبب زراعتها.

وعادة يتم تقشير الخيار والجزر والكوسة للتخلص من قشورها دون الوعي بمدى فوائد هذه القشور التى يتم التخلص منها.

تقشير الخضروات والفاكهة يفقدها فوائدها

وأوضحت الدكتورة مروة شعير استشاري التغذية العلاجية بمعهد تكنولوجيا التغذية، في مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع عبر فضائية dmc، أن تقشير الخضروات للأسف أصبحت عادة عند العديد من ربات البيوت، حيث تقوم بعضهن بتقشير الخيار والجزر والباذنجان الأسود والتخلص من ورق الخس وكذلك ورق التفاح، وهى عادة خاطئة يجب التخلي عنها لأنها تفقد الخضروات والفاكهة قيمتهم الغذائية.

أهمية تناول قشور الخضروات والفاكهة

وأضافت د. مروة، أنه ممنوع تمامًا تقشير الخضروات والفاكهة؛ لأن القيمة الغذائية تكمن فى القشرة فهي غنية بالعناصر الغذائية المهمة، وكذلك مضادات الأكسدة؛ لذا لا يجوز تقشير الخضروات، فيكفي فقط عند تناولها غسلها جيدًا بالماء الجاري والخل، أما الجزر والكوسة والفجل واللفت يمكن غسلها بفرشاهة مخصصة للتأكد من نظافتها دون تقشيرها.

قشور الخضروات والفاكهة لا تهيج القولون

وهناك من يقوم بتقشير الخضروات والفاكهة لأن القشور تهيج القولون، وقالت استشاري التغذية العلاجية: إن قشور الخضروات والفاكهة لا تسبب تهيج القولون على الإطلاق بل النظام الغذائي الخاطئ، وبعض الأغذية هى التى تسبب تهيج القولون، مثل تناول البقول والثوم والبصل وليس قشور الخضروات والفاكهة؛ لذا يجب الحذر وعدم تقشير الخضروات والفاكهة حفاظًا على الصحة.