الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الثلاثاء (فيديو)

اسعار الطماطم
اسعار الطماطم

 تباينت أسعار الخضراوات اليوم في سوق الجملة بالساحل في مصر القديمة، بعدما شهدت الأسعار ارتفاعا جديدا خلال الأيام القليلة الماضية 

عدسة فيتو تجولت بسوق الساحل بمنطقة مصر القديمة ورصدت أسعار الخضراوات، والتي جاءت كالتالي:

- الطماطم: من 350 إلى 500 قرش.
- البصل: من 11 إلى 17 جنيها.
- الفلفل الرومي: من 12 إلى 15 جنيها.
- الفلفل الحار: من 9 إلى 12 جنيها.
- الباذنجان: من 8 إلى 10 جنيهات.
- الجزر: حوالي 27 جنيها.
- الكوسة: من 13 إلى 17 جنيها.
- البطاطس: من 17 إلى 20 جنيها.

 وهذه الأسعار تعكس حالة التذبذب في الأسواق وتشير الي ارتفاع مستمر في أسعار الطماطم والبطاطس والجزر كما أن البصل قفز فبعد أن كان سعره منخفض يصل للمستهلك بـ ٨ جنيهات الآن في الجملة البصل للمطاعم ب١١ جنيها وللبائع من ١٢ إلى  ١٧ جنيها حتي تصل للمستهلك من ١٥ إلى ٢٢ جنيها 

 التجار توقعوا استمرار ارتفاع سعر البصل بسبب قلة المعروض علي خلفية العام السابق حيث وصل سعر البصل ال٣٥ جنيها وفي بعض المناطق إلى ٥٠ جنيها، ولكن توقع التجار أنه لن يتخطي هذا العام الـ٣٠ جنيها في الجملة.

أسعار استرشادية وتشديد الرقابة، وكيل "تموين الإسكندرية" يبحث مع شعبة الخضار ضبط الأسواق

البلدي ترتفع 5 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتوأسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.طية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، 

أسعار الخضار الطماطم البطاطس الكوسة البصل أسعار الجزر الخيار أسعار الفلفل

مواد متعلقة

تعرف على أسعار البيض اليوم الإثنين

ارتفعت 5 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الاثنين 7-10-2024 في محافظة الفيوم

الأكثر قراءة

الأهلي يُنهي تجربة بيرسي تاو ويرفض تجديد عقده

رسميا، نقل تبعية صندوق مصر السيادي لمجلس الوزراء بعد موافقة النواب

انطلاق مراسم اصطفاف الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بحضور السيسي

10 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

تركيا تسعى لبناء 1000 مصنع في مصر

وزير الخارجية لنظيره الأمريكي: مصر لن تتهاون في أمنها المائي

الكهرباء تعلن حالات تقنين أوضاع سارقي التيار بوصلات خلف العدادات

السيسي يشهد تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني

منوعات

المزيد

روسيا تطور ذراعا اصطناعية لاستعادة حركة اليد بعد الإصابة بالسكتات الدماغية

بقوة مدمرة ويفوق "هيلين"، إعصار ميلتون يتجه إلى فلوريدا وأوامر إخلاء إلزامية

وفاة العقيد الإسرائيلي إلحنان تننباوم الذي أغراه حزب الله بصفقة مخدرات

ناسا تكشف طبيعة التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 8-10-2024 في الأسواق

10 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 8- 10-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 8- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام مانويل بيليجريني أكبر مدرب في تاريخ الدوري الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ابنتا شعيب، هل هما ابنتا نبي؟ وما هو اسم زوجة موسى؟

أهمها إدراك النص، علي جمعة يشرح أركان الفتوى الثلاثة

أحاديث حول فضل الاستشهاد في سبيل الله

المزيد
الجريدة الرسمية