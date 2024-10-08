أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الثلاثاء (فيديو)

تباينت أسعار الخضراوات اليوم في سوق الجملة بالساحل في مصر القديمة، بعدما شهدت الأسعار ارتفاعا جديدا خلال الأيام القليلة الماضية

عدسة فيتو تجولت بسوق الساحل بمنطقة مصر القديمة ورصدت أسعار الخضراوات، والتي جاءت كالتالي:

- الطماطم: من 350 إلى 500 قرش.

- البصل: من 11 إلى 17 جنيها.

- الفلفل الرومي: من 12 إلى 15 جنيها.

- الفلفل الحار: من 9 إلى 12 جنيها.

- الباذنجان: من 8 إلى 10 جنيهات.

- الجزر: حوالي 27 جنيها.

- الكوسة: من 13 إلى 17 جنيها.

- البطاطس: من 17 إلى 20 جنيها.

وهذه الأسعار تعكس حالة التذبذب في الأسواق وتشير الي ارتفاع مستمر في أسعار الطماطم والبطاطس والجزر كما أن البصل قفز فبعد أن كان سعره منخفض يصل للمستهلك بـ ٨ جنيهات الآن في الجملة البصل للمطاعم ب١١ جنيها وللبائع من ١٢ إلى ١٧ جنيها حتي تصل للمستهلك من ١٥ إلى ٢٢ جنيها

التجار توقعوا استمرار ارتفاع سعر البصل بسبب قلة المعروض علي خلفية العام السابق حيث وصل سعر البصل ال٣٥ جنيها وفي بعض المناطق إلى ٥٠ جنيها، ولكن توقع التجار أنه لن يتخطي هذا العام الـ٣٠ جنيها في الجملة.

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