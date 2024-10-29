للتشجيع على الإبداع، الوادي الجديد تعلن شروط ملتقى المعلم الموهوب

أعلنت محافظة الوادي الجديد، بدء تلقي مواهب المعلمين للمشاركة بملتقى المعلم الموهوب، وذلك للكشف عن إبداعات المعلمين ودعمها وتنميتها، وتشجيع المعلمين على الابتكار والإبداع، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، ومن منطلق الارتقاء بالعملية التعليمية وصقل الكوادر البشرية تحت رعاية وزارة التربية والتعليم.

وأشار البيان الرسمي لمحافظة الوادي الجديد، إلي تصعيد أفضل (5) مواهب بالمديرية للتقييم على مستوى الوزارة، لافتا إلى أن الفئات المستهدفة تتضمن (المعلم - الأخصائي - مقدمي الخدمات التربوية التعليمية بالمدارس والإدارات والمديرية).

وجاء في بيان محافظة الوادي الجديد، أن المعايير والشروط تشمل

1. أن يكون المتقدم على رأس العمل بالتربية والتعليم.

2. أن يكون الإنتاج المتقدم به حديث ويخدم العملية التعليمية.

3. أن تكون الموهبة التطبيقية في مجال عمل المعلم.

4. أن يقل تقرير الأداء للمتقدم خلال العامين السابقين عن كفء.

5. أن لا يكون المتقدم قد حصل على جزاءات خلال العامين السابقين.

وحول مجالات الموهبة أكدت الوادي الجديد، أنها تضم

. أولًا: - المجال الأدبي أعمال أدبية تم تطبيقها مقال / شعر / قصة / إلقاء / خط / أخرى)

. ثانيا:- المجال الفني (غناء / رسم / تمثيل / مشغولات / مسرح / تدوير / أخرى)

. ثالثًا:- التكنولوجيا التطبيقية (ابتكارات / وسائل تعليمية / ذكاء اصطناعي / مشروعات / أخرى)

. رابعا:- العلوم التطبيقية (الرياضيات / العلوم / لغات / دراسات اجتماعية/أخرى)

. خامسا:- المجال الرياضي (شطرنج / كرة سلة / تنس طاولة / ألعاب قوى / أخرى).

هذا واشترط البيان تقديم الأوراق المطلوبة للمشاركة

. صحيفة حالة حديثة ومعتمدة

. صورة الرقم القومي

. طلب مقدم للسيد مدير الإدارة

• نسخة ورقية وإلكترونية من العمل (الموهبة).

يتم تجميع وفرز المواهب بالمدارس حتى يوم ٧ نوفمبر ٢٠٢٤م، كما يتم التجميع بالإدارات التعليمية حتى يوم ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤م، علي أن يتم تسليم الملفات لمسئول وحدة التواصل والدعم وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم علمًا بأن آخر موعد لتسليم الملفات يوم ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤.