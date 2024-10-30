الأزهري والزملوط يناقشان خطة تطوير المساجد والنشاط الدعوي

ناقش الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم الأنشطة الدعوية، وشئون القرآن الكريم، وجهود إحلال وتجديد فرش المساجد بالمحافظة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمقرّ وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة في الدعوة وعمارة المساجد.

وثمّن محافظ الوادي الجديد، جهود وزارة الأوقاف، في تنظيم القوافل الدعوية ودروس التوعية بالمحافظة، إضافةً إلى الدورات التثقيفية لأئمة المساجد.

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أجرى مجموعة من اللقاءات بعدد من الوزراء.

واستقبل محمد جبران وزير العمل، بمقر مكتبه بالعاصمة الإدارية بالقاهرة، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المُشترك.

وناقش الجانبان سبل تكثيف الجهود لاستمرار المُشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، خاصةً في مجالات "التدريب من أجل التشغيل" والاستفادة من إمكانيات الوزارة في هذا الشأن بما يتماشى مع طبيعة المهن التي تحتاجها المحافظة؛ لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل.

كما تطرق اللقاء لمناقشة التعاون في نشر ثقافة ومبادئ السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج، والتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة و"عمال التراحيل" بالمحافظة، من أجل تقديم مختلف أوجه الدعم والحماية لهم.