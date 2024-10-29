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محافظات

وزير التعليم يلتقي محافظ الوادي الجديد لبحث إنشاء أول مدرسة STEM

وزير التعليم يلتقي
وزير التعليم يلتقي محافظ الوادي الجديد

 استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد؛ وذلك لبحث سبل تعزيز الجهود المشتركة لتطوير العملية التعليمية بالمحافظة.

حيثُ شهد اللقاء استعراض جهود المحافظة لانتظام وانضباط العام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، فضلًا عن الجهود والمشروعات المشتركة مع الوزارة لتطوير العملية التعليمية، ومن بينها افتتاح المدرسة الرسمية الدولية IPS، ومناقشة التوسع في المدارس المصرية اليابانية بمراكز محافظة الوادي الجديد؛ لاستيعاب الإقبال وأعداد لطلاب المتزايدة عامًا بعد عام.

كما تباحث الطرفان إنشاء أول مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بمحافظة الوادي الجديد، وأوضح الزملوط أنه تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 9942 م٢ لإنشاء المدرسة. وشهد الاجتماع مناقشة تنفيذ وتشغيل منظومة لدعم طلاب المرحلة الثانوية على مستوى المحافظة من خلال محاضرات يومية في مختلف المواد الدراسية، وربط المديرية بالإدارات التعليمية التابعة لها لمتابعة جودة المنظومة التعليمية أولًا بأول.

وثمّن الوزير جهود المحافظة للارتقاء بالعملية التعليمية، مُشيرًا لتعزيز التعاون بما يُسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو تطوير التعليم ونجاح العملية التعليمية.

ومن جانبه، ثمّن محافظ الوادي الجديد، جهود التعاون والدعم الدائم من الوزارة للارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة.

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