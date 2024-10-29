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وزير العمل يستقبل محافظ الوادي الجديد لتفعيل التعاون في الملفات المشتركة

وزير العمل ومحافظ
وزير العمل ومحافظ الوادي الجديد، فيتو
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استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بالعاصمة الإدارية، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المُشترك.

ناقش الجانبان طُرق تكثيف الجهود للاستمرار في المُشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، خاصة في مجالات؛ "التدريب من أجل التشغيل"، والاستفادة من إمكانيات الوزارة في هذا الشأن، بما يتماشى مع طبيعة المهن التي تحتاجها "المحافظة"، لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل.

كما ناقش الجانبان التعاون في نشر ثقافة ومبادئ السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج، داخل بيئة عمل لائقة، والتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة و"عمال التراحيل" بالمحافظة، من أجل تقديم الدعم والحماية لهم.

 

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السلامة والصحة المهنية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بداية جديدة لبناء الإنسان بيانات العمالة غير المنتظمة دمج ذوي الهمم في سوق العمل عمال التراحيل عمالة غير المنتظمة محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

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