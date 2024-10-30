المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة سرقته منقولات شخص بالإكراه في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لعاطل لقيامه هو ومجهول بسرقة منقولات شخص بالإكراه بالطريق العام، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

الحكم علي متهم بالسرقة بالطريق العام بالقليوبية

صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.



الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهم:- "أحمد ج م م"، في القضية رقم ۳۹۸ لسنة ۲۰۲۲ جنايات مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم ٤٠٥٣ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢١ بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليويية، سرق وآخر مجهول المنقولات المبينة قدرا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه "زياد ع ع" وكان ذلك بالطريق العام اناء الليل بأن قام المجهول بإمساكه والمتهم بالتعدي عليه ضربا محدثا إصابته الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق حتى تمكنا من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.

وأكد شاهد إثبات الواقعة "زياد ع " - ٢١ سنة العمل / عامل العنوان / طريق القناطر ابو المنجا وله عنوان اخر ش الملاح باسوس القناطر الخيرية القليوبية انه حال سيره ليلا بالطريق العام عادا من عمله اعترض المتهم طريقة وآخر مجهول حتي قام المجهول بإمساكه والمتهم بالتعدي عليه ضربا محدثا إصابته الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق حتى أدخلا الرعب في نفسه وتمكنا بهذه الوسيلة من شل مقاومته والاستيلاء على هاتف المحمول ومبلغ مالي منه قاصدين من ذلك سرقته كرها عنه.

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