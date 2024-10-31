صندوق النقد: من السابق لأوانه مناقشة زيادة قرض مصر

قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: إن برنامج صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 8 مليارات دولار لمصر يحقق تقدمًا، مضيفًا أن أي مناقشات لزيادة حجم البرنامج الإجمالي سابقة لأوانها.

زيادة قيمة قرض مصر

وزاد صندوق النقد حجم قرضه لمصر إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات دولار في مارس، مع إعلان البنك المركزي أنه سيسمح بتحرير سعر الصرف وسط تصاعد مخاطر الآثار الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وغزة، بحسب سكاي نيوز عربية.

إعادة تقييم برنامج قرض مصر مع صندوق النقد

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في الآونة الأخيرة: إن مصر قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج قرضها الموسع إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، ردًّا على سؤال عما إذا كان واثقًا من قدرة مصر على تحقيق أهداف برنامجها: إن من المتوقع أن تتحسن الظروف الاقتصادية في مصر، ومن السابق لأوانه مناقشة أي تغييرات في حجم البرنامج.

وأضاف أن البرنامج يسير في الاتجاه الصحيح ويحقق أهدافه تدريجيًّا سواء من حيث تعافي النمو أو التراجع التدريجي للتضخم أو الأداء الطبيعي لسوق الصرف الأجنبي.