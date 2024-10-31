صندوق النقد يتوقع معدل نمو 4% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إنه من المتوقع ارتفاع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4% في العام المقبل، لكن الأمر سيتوقف على التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط وتراجع الظروف المعاكسة، بما في ذلك الصراعات في المنطقة.

المتوقع أن يظل النمو في المنطقة بطيئا

ووفقا لأحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية في المنطقة لصندوق النقد الدولي، الذي أطلقه الصندوق في دبي، فإن من المتوقع أن يظل النمو في المنطقة بطيئا، عند 2.1% في عام 2024، وهو أقل من التوقعات السابقة مع ثقل العوامل الجيوسياسية والاقتصادية الكلية.

وحذر صندوق النقد الدولي من المخاطر التي تهدد التوقعات المستقبلية للمنطقة بأكملها، بما في ذلك منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، ودعا إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك في مجال الحوكمة وأسواق العمل، لرفع توقعات النمو في المدى المتوسط.

الخفض بنسبة 0.6%

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في مقابلة، إن تقديرات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024 تم تعديلها بالخفض بنسبة 0.6% عن تقرير أبريل، ويرجع ذلك لأسباب أهمها امتداد الصراعات والمزيد من تمديدات تخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي أقرتها مجموعة أوبك+.