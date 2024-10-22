صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض التضخم بمصر لـ 21.2% في 2024 - 2025

كشف صندوق النقد الدولى، اليوم الثلاثاء، عن توقعاته بأن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو 4.1% في العام المالي الحالى 2024 - 2025 ارتفاعا من نسبة 2.7% خلال العام المالى الماضى 2023 - 2024 لافتا إلى أن الاقتصاد المصري حقق نسبة نمو فى الناتج المحلى الإجمالي 3.8% خلال العام قبل الماضى.

تطورات الاقتصاد العالمي في مجموعات البلدان الرئيسية

ويرصد تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي والذي يعد أحد أبرز التقارير التي يصدرها صندوق النقد خلال الاجتماعات السنوية الحالية التى انطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن، تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمى فى مجموعات البلدان الرئيسية، وفى كثير من البلدان المنفردة.

توقعات بنمو الاقتصاد العالمي

وأضاف صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي خاص عن تقرير آفاق الاقتصاد العالمى، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمى نموا بنسبة 3.2% بنهاية العام الحالى 2024 وأيضًا بنفس النسبة خلال العام المقبل 2025.

قضية التغير المناخى تعد تحديا وجوديا

ومن جانبها، قالت قالت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، أن قضية التغير المناخى تعد تحديا وجوديا، مشيرة إلى أن البلدان الأقل مساهمة فى الانبعاثات العالمية هى أول من يعاني تبعاتها، موضحة أن الاحترار العالمى الذى فاقت سرعته التوقعات بات يدق ناقوس الخطر، فالجبال الجليدية آخذة فى الذوبان والقمم الجليدية آخذة فى التداعى وتنبئ ظواهر الطقس المعاكسة بمستقبل مخيف.

وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولى، أنه لابد من إتاحة الحيز المالى اللازم للتحول الأخضر، وإلغاء الدعم على الوقود الأحفورى، وتوجيه رأس المال إلى القطاعات الأكثر احتياجا.

تراجع التضخم فى مصر

وتوقع صندوق النقد الدولى، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفى، تراجع التضخم فى مصر إلى 21.2% فى العام المالى الحالى 2024 - 2025 أى بنهاية يونيو المقبل انخفاضا من نسبة 33.3% خلال العام المالى الماضى 2023 - 2024.

وانطلقت أمس الاثنين، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام.

الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى

ويشارك فى الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر 2024.

وتتناول الاجتماعات الجهود الدولية لدعم النمو العالمى، والتعامل مع الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، وآليات تحقيق التنمية المستدامة، والقضايا التى تواجه الأسواق المالية العالمية.