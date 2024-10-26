خطة حكومية لزيادة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد القومي.. وزير الاستثمار: نستهدف رفعها لـ75% خلال 2030.. وأولوية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ومعالجة السياسات المالية وتبسيط إجراءات الضرائب

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجلسة حوارية بصندوق النقد الدولي بعنوان "خلق فرص العمل وتعزيز النمو".

تحسين مناخ الأعمال وتيسير حركة التجارة الخارجية

استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية في مصر وجهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتيسير حركة التجارة الخارجية.

التوجه الحالي للحكومة نحو خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص

وأشار الوزير إلى التوجه الحالي للحكومة نحو خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص ليقود الاقتصاد وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي إلى 75% بحلول 2030

وأشار إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية بالحكومة المصرية تعمل على اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها القضاء على البيروقراطية

الحكومة تعطي الأولوية للإصلاحات الهيكلية

وقال إن الحكومة تعطي الأولوية للإصلاحات الهيكلية، وتعمل على معالجة السياسات المالية وتبسيط إجراءات الضرائب، بما في ذلك تغييرات في معدلات الضرائب والرسوم لتعزيز التنافسية.

الحكومة تتبني مجموعة من الإصلاحات بالسياسات المالية والنقدية والإجرائية

وأضاف «الخطيب» أن الدولة تتبنى خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإصلاحات بالسياسات المالية والنقدية والإجرائية والتجارية، والتي من شأنها توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين وزيادة ثقة رؤوس الأموال العالمية بالاقتصاد المصري إلى جانب تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

الحكومة تستهدف خلق بيئة استثمارية منفتحة

وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف خلق بيئة استثمارية منفتحة ومنح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن الحكومة ستتبنى سياسات اقتصادية واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ.





الحكومة تعمل على أربعة محاور رئيسية

ولفت «الخطيب» إلي أن الحكومة تعمل على أربعة محاور رئيسية

وقال إن المحاور تشمل السياسة النقدية من خلال البنك المركزي، والسياسة المالية من خلال معدلات ضرائب واضحة وفتح صفحة جديدة مع المستثمرين، إلى جانب السياسة التجارية من خلال تبني سياسة منفتحة وتسهيل خروج ودخول السلع بأقل وقت وتكلفة، فضلا عن سياسة ملكية الدول.

ولفت إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة.

الدولة تتطلع لمضاعفة معدلات الاستثمار

ونوه الوزير بأن الدولة تتطلع لمضاعفة معدلات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل، ومن خلال الهيئة العامة للاستثمار على تيسير إجراءات الاستثمار وميكنة الخدمات وبما يسهم في توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين.