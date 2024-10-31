الفصائل العراقية تهاجم أهدافا حيوية في الجولان وشمال إسرائيل بمسيرات

هاجمت الفصائل العراقية المسلحة في العراق أهدافًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بالطائرات المسيرة في الجولان المحتل وشمال إسرائيل، مؤكدة استمرار العمليات في دكّ معاقل «الأعداء» بوتيرة متصاعدة.

وفي بيان للفصائل قالت إنه: «استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق اليوم الخميس، هدفًا حيويًا في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسير».

كما هاجمت الفصائل العراقية المسلحة هدفًا حيويًا في شمال الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسير.



حزب الله يواصل هجماته

في الوقت ذاته يواصل حزب الله في لبنان عملياته ضد الاحتلال الإسرائيلي وذلك «دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه».

وقال الحزب إنه استهدف عند الساعة 12:10 من فجر اليوم الخميس، «‏تجمع لجنود العدو الإسرائيلي شرقي بلدة الخيام برشقة صاروخية وقذائف المدفعية. ‏

كما قام حزب الله بقصف ‏تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة جشر هزيف وكريات شمونة برشقة صاروخية.