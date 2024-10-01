الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر ومواصفات هاتف ريلمي C55 الجديد 2024

هاتف ريلمي، فيتو
هاتف ريلمي، فيتو

يقوم  العديد من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن سعر ومواصفات هاتف ريلمي  realme C55 الجديد 2024 والذي  يدعم خاصية الـ Dynamic Island ولذلك نقدم خلال السطور التالية مواصفات وسعر  هاتف ريلمي realme C55. 

مواصفات هاتف ريلمي 

يأتى  هاتف ريلمي realme C55 كأول هاتف  يدعم خاصية الـ Dynamic Island حيث يمكن للكبسولة الصغيرة أن تعرض إخطارًا للشحن أو معلومات البطارية، وستظهر حبة صغيرة حول فتحة الثقب يمكنه أيضًا عرض استخدام البيانات والخطوات اليومية.

كما يأتى هاتف ريلمي C55 بمعالج ميديا تيك الـ Helio G88  وشاشة من نوع IPS ولكن بدقة FHD+ الداعمة لمعدل التحديث الـ 90Hz، فضلًا عن بطارية عملاقة بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 واط. 

 

وتأتي الشاشة بشكل الثقب في منتصف الشاشة من نوع IPS LCD وتأتي بمساحة 6.72 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة الـ 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 392 بكسل لكل إنش مع دعم الهاتف لمعدل التحديث الـ 90Hz  مع سطوع يصل لـ 680 شمعة.

 

تأتى الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل اما الكاميرا الخلفية فتأتي بكاميرا مزدوجة، حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 64 ميجا بكسل وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وهي الخاصة بعمل العزل والبورتريه مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.


يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة.

 

يبلغ سعر هاتف ريلمي  c55  في مصر للنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام  6500 جنيه  وللنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام  8000 جنيه. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

ريلمي هاتف ريلمى هاتف ريلمي realme C55 مواصفات هاتف ريلمي Realme C55

مواد متعلقة

مواصفات هواتف ريلمي realme 12

سعر ومواصفات realme 12 x ريلمي

مواصفات هاتف ريلمي realme C63، بعد إطلاقه رسميا

ريلمي تبهر مستخدميها بتصميم فاخر ومقاوم للماء والغبار في هاتفها الجديد realme 12 4G أفضل هاتف للشباب

الأكثر قراءة

حسام المندوه يكشف شروط زيزو لتجديد عقده مع الزمالك

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة

تفاصيل لقاء السيسي وأعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية (صور)

قرار عاجل للسكك الحديدية بشأن الطلبة حاملي اشتراكات الدرجة الثالثة

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

أسعار سبائك الذهب في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

موعد مغادرة السودانيين شارع فيصل.. هل تعيد معركة الخرطوم النازحين إلى أراضيهم؟ (فيديوجراف)

الحكم على سوزي الأردنية بالسجن عامين وغرامة 300 ألف جنيه

منوعات

المزيد

قتلة يصعقون ضحيتهم بالكهرباء لإعادته للحياة في تركيا

الداخلية الكويتية تسرح شرطيا تورط في تفتيش فتاة بيديه

العائلة الملكية تتحدث عن تطورات الحالة الصحية لكيت ميدلتون وقدرتها على مواجهة السرطان

القمر الثاني يدخل مدار الأرض لمدة شهرين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 1-10-2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 1-10-2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

صيد ثمين اغتالته إسرائيل مع حسن نصر.. رجل خامنئي الغامض ضحية عملية الضاحية الجنوبية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السلحفاة في المنام وعلاقتها بالترقية فى العمل

علي جمعة يكشف سر قلة البركة في زماننا

هل يخفف الله عذاب الكافرين؟ الشيخ الشعراوي يرد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية