سعر ومواصفات هاتف ريلمي C55 الجديد 2024

يقوم العديد من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن سعر ومواصفات هاتف ريلمي realme C55 الجديد 2024 والذي يدعم خاصية الـ Dynamic Island ولذلك نقدم خلال السطور التالية مواصفات وسعر هاتف ريلمي realme C55.

مواصفات هاتف ريلمي

يأتى هاتف ريلمي realme C55 كأول هاتف يدعم خاصية الـ Dynamic Island حيث يمكن للكبسولة الصغيرة أن تعرض إخطارًا للشحن أو معلومات البطارية، وستظهر حبة صغيرة حول فتحة الثقب يمكنه أيضًا عرض استخدام البيانات والخطوات اليومية.

كما يأتى هاتف ريلمي C55 بمعالج ميديا تيك الـ Helio G88 وشاشة من نوع IPS ولكن بدقة FHD+ الداعمة لمعدل التحديث الـ 90Hz، فضلًا عن بطارية عملاقة بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 واط.

وتأتي الشاشة بشكل الثقب في منتصف الشاشة من نوع IPS LCD وتأتي بمساحة 6.72 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة الـ 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 392 بكسل لكل إنش مع دعم الهاتف لمعدل التحديث الـ 90Hz مع سطوع يصل لـ 680 شمعة.

تأتى الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل اما الكاميرا الخلفية فتأتي بكاميرا مزدوجة، حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 64 ميجا بكسل وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وهي الخاصة بعمل العزل والبورتريه مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.



يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة.

يبلغ سعر هاتف ريلمي c55 في مصر للنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام 6500 جنيه وللنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 8000 جنيه.

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