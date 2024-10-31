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اشترِ الذهب بالتدريج وبحرص، خبير اقتصادي يحذر مستثمري المعدن الأصفر بعد ارتفاع أسعاره

ارتفاع غير مسبوق
ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب، فيتو

كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق الخسارة التي تعرض لها كل من لم يستثمر في الذهب منذ 2022، مؤكدًا أن من لم يستثمر في الذهب منذ ذلك التاريخ خسر عائدًا بنسبة 75% على الدولار.

من لم يستثمر في الذهب خسر 75% من عائده

وأوضح هاني توفيق في تغريدة على “إكس”، أن الذهب لا يزال يواصل كسر قممه التاريخية، لكنه طالب بأن يكون الشراء بحرص وعلى شرائح، مؤكدًا أن الأشخاص يمكنهم الاستثمار في الذهب بالاحتفاظ به وعدم بيعه إن أمكن. 

أشتري الذهب بالتدريج وبحرص، فيتو
أشتري الذهب بالتدريج وبحرص، فيتو


وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن خسائر من لم يستثمر في الذهب: "للمتسائلين: من لم يستثمر في الذهب منذ أوصينا بذلك في ٢٠٢٢ خسر عائدًا بحوالي ٧٥٪ على الدولار. الذهب يواصل كسر قممه التاريخية، فالشراء، لمن يقرر ذلك، يكون بحرص، وعلى شرائح".

وتساءل أحد المتابعين عن إمكانية الاحتفاظ بالذهب وعدم التفريط فيه لمن يملك ذلك في الفترة المقبلة، أجاب هاني توفيق قائلًا: "كل واحد وله ظروفه. أنا أتحدث عن الذهب كاستثمار"، مشيرًا إلى أهمية الاحتفاظ بالذهب جزء من الاستثمار فيه، لمن يستطيع الاحتفاظ به.

وعما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية لها دخل في تأثير إرتفاع أو إنخفاض قيمة الذهب، قال هاني توفيق: "للأسف أثبت التاريخ أنهم أول من يصنع المصائب الاقتصادية والسياسية، وأول من يخرج منها سالمًا. أمريكا لا تقصر أبدًا... هذا القول لم يأت من فراغ".

يُنصح بالحذر في شراء الذهب ويفضل الشراء التدريجي

وعلق أحد خبراء الاقتصاد قائلًا: "إن الذهب شهد ارتفاعًا كبيرًا منذ 2022، وحقق عائدًا يزيد على 75% بالدولار، مما يجعله أحد أفضل الخيارات للمستثمرين الذين يبحثون عن الحماية من التضخم وتراجع العملات".

وأشار إلى أن "هذا الارتفاع كان مدعومًا بعوامل اقتصادية وجيوسياسية، مما أدى إلى كسر قمم تاريخية جديدة في سعر الذهب".

نصائح للمستثمرين في الذهب، فيتو
نصائح للمستثمرين في الذهب، فيتو


وأضاف الخبير الاقتصادي "لكن لمن يفكر في شراء الذهب الآن، يُنصح بالحذر واتباع استراتيجيات شراء مدروسة. يُفضل الشراء بشكل تدريجي (على شرائح)، لتجنب تأثير التغيرات السريعة في السعر، خاصة مع التقلبات التي قد تطرأ في السوق".

جدير بالذكر أن أسعار الذهب، اليوم الخميس، شهدت حالة من الاستقرار في مصر، بعد أن سجل عيار 21، الأكثر تداولًا في البلاد، ارتفاعًا قياسيًا جديدًا خلال تعاملات أمس، الأربعاء، في محلات الصاغة في مصر، ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب في البورصات العالمية.

بعد وصوله إلى أرقام قياسية، سعر الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 في الأسواق المحلية

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