المعدن الأصفر يحقق مستويات قياسية خلال أكتوبر الجاري.. سعر الأونصة العالمية يقترب من 2800 دولار.. والجنيه الذهب يقفز بأكثر من 1500 جنيه.. وتوقعات بالمزيد من الارتفاعات

حققت أسعار الذهب العالمية والمحلية مستويات قياسية جديدة وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع فى الأسعار الفترة المتبقية من العام.

وسجلت أسعار الذهب العالمية مستويات مرتفعة حيث اقتراب سعر الأونصة العالمية من 2800 دولار وهو ما أدى إلى تحريك فى السوق المحلى للجرامات والجنيه الذهب والسبائك بصورة ملحوظة وكبيرة.

وحقق سعر الجنيه الذهب مستويات مرتفعة داخل الأسواق خلال الشهر الجارى حيث قفز بصورة جنونية تتخطى حاجز 1560 خلال الشهر الجارى فى محلات الصاغة.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 30200 جنيه فى الاسواق المحلية وفقا لاخر تحديث لها وخلال اواخر شهر اكتوبر الجارى.

توقعات خفض الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل

ويحسم البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، ومن المقرر ان يقوم بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة في تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل الأسبوع المقبل، إذ أظهر تقرير لوزارة العمل الأميركية أن فرص العمل انخفضت في سبتمبر إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2021.

ويوجد إقبال كبير من المستثمرين على المعدن الأصفر كملاذ آمن قبل أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

توقعات اسعار الذهب

وأصدر بنك جولدمان ساكس مذكرة بحثية تناول فيها توقعات صعودية لمعدن الذهب على خلفية الارتفاع القياسي الأخيرة للمعدن النفيس، وتوقع البنك الأمريكي أن يواصل الذهب الارتفاع إلى المستوى 2900 دولار للأوقية بحلول أوائل العام المقبل.

وكان جولدمان ساكس يتوقع أن تسجل أسعار الذهب ارتفاعًا إلى 2700 دولار للأوقية، حيث أصبح البنك الاستثماري أكثر تفاؤلًا تجاه الذهب بسبب زيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب، وخاصة في الأسواق الناشئة.

يرى استراتيجيو السلع في المصرف السويسرى UBS المزيد من الاتجاه الصعودي للمعدن الأصفر.

وقالوا في مذكرة: "ما زلنا نصنف الذهب على أنه جذاب ونتوقع المزيد من الارتفاع، مع توقع تداول الأسعار بالقرب من 2,850 دولار أمريكي للأونصة في مارس 2025".

الطلب العالمى على الذهب

أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم الأربعاء ارتفاع الطلب العالمي على المعدن الأصفر بنحو 5% في الربع الثالث من العام الجاري، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا خلال هذه الفترة من العام، حيث فاق استهلاك المعدن النفيس 100 مليار دولار للمرة الأولى.

في تقرير له يوم الأربعاء، قال المجلس الذي يموله القطاع إن هذا الارتفاع، الذي شهد زيادة في حجم الاستهلاك إلى 1313 طنًا، اعتمد على الغرب، بما في ذلك زيادة في عدد الأفراد الأثرياء ساعدت على تعويض تراجع الإقبال في آسيا. كما صعدت مشتريات المستثمرين في الصناديق المتداولة بالبورصة المدعومة بالذهب خلال ربع السنة الحالي بعد فترة طويلة من تخارج الاستثمارات منها.