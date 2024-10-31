صعود يومي مش طبيعي، ارتفاع سعر الجنيه الذهب إلى أكثر من 1600 جنيه خلال أكتوبر

ارتفع سعر الجنيه الذهب منذ بداية شهر أكتوبر حتى الآن بقيمة تتجاوز 1680 جنيها فى الأسواق المحلية.

شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعا كبيرا منذ بداية شهر أكتوبر 2024، حيث وصل سعره إلى نحو 30320 جنيهًا بعد أن كان يحقق 28640 جنيها فى بداية شهر أكتوبر.

سجل الذهب مستوى قياسيا، الأربعاء، بعد أن عززت حالة عدم الوضوح بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا، بينما يترقب المتعاملون بيانات اقتصادية للحصول على مؤشرات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2789.20 دولار.

ارتفاع الذهب 35% هذا العام

ودخلت حملة الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر مرحلتها النهائية، وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى منافسة شديدة بين الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس.

وقفز الذهب 35 % هذا العام وفي مساره لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ 1979.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ونزل البلاديوم أكثر من خمسة بالمئة إلى 1148.75 دولار للأونصة بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 10 أشهر أمس.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 33.71 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 2.8 بالمئة إلى 1014.62 دولار.