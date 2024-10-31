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اليوم، انطلاق معسكر منتخب مصر مواليد 2008

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو

ينطلق اليوم الخميس، معسكر منتخب مصر مواليد 2008 تحت قيادة أحمد الكاس، استعدادًا لتصفيات أمم إفريقيا، والتي تحتضنها المغرب منتصف الشهر المقبل.


وخاض منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، معسكره الأخير مطلع شهر أكتوبر الجاري، وتخلله مباراتين مع منتخبي الكويت وروسيا.

وحدد الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكأس، مطلع الأسبوع الثاني نوفمبر المقبل موعدًا للسفر إلى المغرب للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلًّا من، أحمد الكاس مديرًا فنيًّا، ووليد مهدي مديرًا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، ورامي عادل مدربًا مساعدًا، وأحمد فوزي مدربًا للحراس، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

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