المستكة، لصحة جهازك الهضمي وسلامة قلبك وشباب بشرتك

فوائد المستكة، أو ما يُعرف أحيانًا بالمصطكى، عديدة وهامة، والمستكة هي مادة صمغية تُستخرج من شجرة المستكة التي تنمو في مناطق البحر الأبيض المتوسط، وتُعد من أقدم المنتجات الطبيعية التي تم استخدامها لأغراض طبية وغذائية.



تميزت المستكة برائحتها العطرية ونكهتها الفريدة التي جعلتها جزءًا أساسيًا من العديد من المأكولات والمشروبات. ومع ذلك، لم تقتصر فوائد المستكة على نكهتها المميزة، بل امتدت لتشمل فوائد صحية متعددة.

أهم الفوائد الصحية للمستكة

المستكة لصحة الجسم

أوضحت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد المستكة مذهلة، سواء كنت تسعى لتحسين صحة جهازك الهضمي أو دعم صحة القلب أو حتى العناية بالفم والأسنان، فإن المستكة تُعد خيارًا طبيعيًا وآمنًا.



تُظهر الأبحاث المستمرة أن فوائد المستكة تتجاوز مجرد نكهتها المميزة، لتشمل مجموعة واسعة من التأثيرات الصحية التي تساهم في تحسين جودة الحياة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.



تحسين صحة الجهاز الهضمي:

تُعتبر المستكة من المواد الطبيعية التي تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي. تحتوي المستكة على مركبات مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يساهم في علاج التهابات المعدة والأمعاء. وقد أظهرت دراسات أن تناول المستكة يساعد في تقليل نمو بكتيريا "هيليكوباكتر بيلوري" (Helicobacter pylori)، وهي البكتيريا المسؤولة عن التسبب في القرحة المعدية. كما تساعد المستكة في تخفيف الأعراض المرتبطة بعسر الهضم مثل الغازات والانتفاخ.

دعم صحة الفم والأسنان:

استخدمت المستكة منذ القدم كوسيلة لتحسين صحة الفم والأسنان. تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان والتهاب اللثة. تناول المستكة أو مضغها يساهم في تقليل تراكم البلاك على الأسنان وتحسين رائحة الفم. وقد أظهرت الأبحاث أن المستكة قد تساعد في تقليل نمو بكتيريا "ستريبتوكوكوس" المسببة لتسوس الأسنان.

تحسين صحة القلب:

أظهرت دراسات أن تناول المستكة قد يساهم في تحسين صحة القلب والشرايين. تعمل المستكة على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والأمراض القلبية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل المستكة كمضاد للأكسدة، مما يساعد في حماية القلب من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

التحكم في مستويات السكر في الدم:

تشير بعض الدراسات إلى أن المستكة قد تساعد في تحسين مستويات السكر في الدم. تحتوي المستكة على مركبات تساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، مما يساهم في تنظيم مستويات السكر، وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو مرض السكري من النوع الثاني.

دعم صحة الكبد:

أظهرت الأبحاث أن المستكة قد تساهم في تحسين وظائف الكبد. تحتوي المستكة على خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد في تقليل تلف الكبد الناتج عن التهابات مزمنة أو تراكم الدهون. كما أنها تساهم في تقليل مستويات الإنزيمات الكبدية المرتفعة، وهو مؤشر على تحسن صحة الكبد.

مكافحة الالتهابات:

المستكة تحتوي على مركبات مضادة للالتهابات تساعد في تقليل التورم والالتهابات في الجسم. هذا يجعلها مفيدة للأشخاص الذين يعانون من التهابات المفاصل أو الحالات الالتهابية الأخرى. كما أظهرت الأبحاث أن المستكة قد تكون فعالة في تقليل الالتهابات المرتبطة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب.

المستكة للبشرة

تحسين الصحة العامة للبشرة:

تحتوي المستكة على مركبات تساهم في تحسين صحة الجلد. تساعد في تقليل الالتهابات الجلدية وعلاج حب الشباب. كما أن خصائصها المضادة للأكسدة تساعد في تقليل ظهور التجاعيد وعلامات تقدم السن، مما يجعلها مكونًا أساسيًا في العديد من مستحضرات التجميل الطبيعية.

استخدامات مختلفة للمستكة:

إلى جانب فوائدها الصحية، تُستخدم المستكة في العديد من الأغراض الأخرى. تُضاف إلى الأطعمة والمشروبات لإعطائها نكهة مميزة. كما تُستخدم في صناعة العطور والبخور نظرًا لرائحتها العطرية. وتدخل في تصنيع مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة بسبب فوائدها الطبيعية.