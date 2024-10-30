طريقة عمل البسبوسة بالسميد، فى خطوات بسيطة

طريقة عمل البسبوسة بالسميد، البسبوسة من الحلوى الشرقية الشهيرة التى لها مذاق مميز ولا يقاوم وعادة تقدم فى مصر والدول العربية ولها عشاق كثيرون.

وطريقة عمل البسبوسة بالسميد، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى تعتبر حلوى منزلية لسهولة تحضيرها فى المنزل، حيث يمكن تحضيرها بطرق وإضافات مختلفة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل البسبوسة بالسميد.

مكونات عمل البسبوسة بالسميد:

1 كوب سميد

1 كوب سكر

1 كوب زبادي

1/2 كوب زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1/4 كوب جوز هند (اختياري)

لوز أو فستق للتزيين

طريقة عمل البسبوسة بالسميد:

سخنى الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء، اخلطى السميد، السكر، البيكنج باودر، وجوز الهند. ثم أضيفي الزبادي، الزيت، والفانيليا واخلطي جيدًا حتى تتجانس المكونات.

ضعي الخليط في صينية مدهونة بالزيت أو الزبدة.

ضعى اللوز أو الفستق على وجه البسبوسة.

أدخلي الصينية إلى الفرن واخبزى لمدة 30-35 دقيقة، أو حتى يتحول لونها إلى الذهبي.

في هذه الأثناء، يمكنك تحضير الشربات (القطر) عن طريق غلي 1 كوب سكر مع 1 كوب ماء وملعقة عصير ليمون لمدة 10 دقائق.

بعد أن تخرج البسبوسة من الفرن، اسكبى الشربات الساخن عليها واتركيها لتتشرب القطر قبل التقديم.

يمكن إضافة نكهات مثل ماء الورد أو القرفة حسب الرغبة.

تأكدى من تقطيع البسبوسة إلى قطع مناسبة قبل إضافة الشربات.

طريقة عمل البسبوسة بالسميد

ولعمل البسبوسة الجاهزة

مكونات عمل البسبوسة العادية بالزبادي:

كيس بسبوسة جاهزة

كوب زبادي

كوب ماء بنفس مقدار كوب الزبادى

كوب إلا ربع سمن بلدي ساخن

ربع ملعقة بيكينج بودر

2 ملعقة صغيرة عسل نحل

للشربات

كوب ونصف سكر

كوب ونصف ماء

عصير ليمونة

طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي:-

نشعل الفن ونتركه يسخن.

نحضر بولة عميقة ونضع بها البسبوسة الجاهزة.

نضيف لها الزبادي والماء والعسل والسمن والبيكينج بودر ونفرك جيدا حتى نحصل على عجين رملى ونتأكد من أن كل محتويات البسبوسة تشربت من السمن والعسل والزبادى والماء.

ثم نحضر صينية فرن متوسطة وندهنها زبد.

نصب بها خليط البسبوسة ونساويها وتطرق الصينية على سطح مستوى.

ثم ندخل البسبوسة الفرن لمدة ربع ساعة أو حتى التأكد من تمام نضجها حيث يحمر وجهها.

وفى هذه الأثناء نحضر الشربات، حيث نحضر حلة على النار ونضع بها الماء والسكر ونتركهم حتى الغليان بدون تقليب.

ثم نضيف عصير الليمون ونقلب جيدا.

ثم نترك الخليط يغلى على النار الهادئة لمدة 5 دقائق.

ثم نترك الخليط يغلى على النار الهادئة لمدة 5 دقائق. ثم نرفعه من على النار ونتركه يهدأ قليلا.

ثم نخرج صينية البسبوسة من الفرن ونصب عليها الشربات الساخن.

ونغطيها لمدة ربع ساعة.

ثم تقطع وتقدم ويمكن إضافة القشدة لها حسب الرغبة.