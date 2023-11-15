طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي، حلوى منزلية شهيرة

طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي، البسبوسة العادية من الحلوى المنزلية الشهيرة التى اعتادت ربات البيوت على تحضيرها فى المنزل وهى من الحلويات الشرقية التى تختلف عن البسبوسة الجاهزة.

وطريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي، سهلة وبسيطة وهى الطريقة التقليدية التى اعتادت ربات البيوت اعتمادها لتحضير البسبوسة فى المنزل.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي.

مكونات عمل البسبوسة العادية بالزبادي:-

كيس بسبوسة جاهزة

كوب زبادي

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كوب ماء بنفس مقدار كوب الزبادى

كوب إلا ربع سمن بلدي ساخن

ربع ملعقة بيكينج بودر

2 ملعقة صغيرة عسل نحل

للشربات

كوب ونصف سكر

كوب ونصف ماء

عصير ليمونة

طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي:-

نشعل الفن ونتركه يسخن.

نحضر بولة عميقة ونضع بها البسبوسة الجاهزة.

نضيف لها الزبادي والماء والعسل والسمن والبيكينج بودر ونفرك جيدا حتى نحصل على عجين رملى ونتأكد من أن كل محتويات البسبوسة تشربت من السمن والعسل والزبادى والماء.

ثم نحضر صينية فرن متوسطة وندهنها زبد.

نصب بها خليط البسبوسة ونساويها وتطرق الصينية على سطح مستوى.

ثم ندخل البسبوسة الفرن لمدة ربع ساعة أو حتى التأكد من تمام نضجها حيث يحمر وجهها.

وفى هذه الأثناء نحضر الشربات، حيث نحضر حلة على النار ونضع بها الماء والسكر ونتركهم حتى الغليان بدون تقليب.

ثم نضيف عصير الليمون ونقلب جيدا.

ثم نترك الخليط يغلى على النار الهادئة لمدة 5 دقائق.

ثم نرفعه من على النار ونتركه يهدأ قليلا.

ثم نخرج صينية البسبوسة من الفرن ونصب عليها الشربات الساخن.

ونغطيها لمدة ربع ساعة.

ثم تقطع وتقدم ويمكن إضافة القشدة لها حسب الرغبة.

طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي، فيتو

ولعمل البسبوسة بالسميد

مكونات عمل البسبوسة بالسميد:

2 كوب كبير من الدقيق السميد

نصف كوب كبيرة سمن او زبدة سائحة

نصف كوب كبيرة دقيق أبيض

معلقة صغيرة بيكينج بودر

نصف كوب كبيرة سكر أبيض

ربع كوب كبيرة شربات ثقيل

كوب زبادي كبير

طريقة عمل البسبوسة بالسميد:

-قومي أولا بإحضار حلة علي النار ونضع فيها سكر والماء وعصير الليمون لنقوم بتجهيز الشربات لسقي البسبوسة ونتركها عشر دقائق على النار.

-وبعد مرور 10 دقائق قومي بوضع الشربات جانبا بعيدا عن النار ليبرد حتى ننتهي من تجهيز البسبوسة.

-نقوم الآن بإحضار بولة كبيرة ونضع فيها دقيق السميد والدقيق الأبيض ونقوم بتقليبهم معا حتى يمتزجوا معا.

-قومي الآن بإضافة السكر وقومي بالتقليب مرة أخرى.

-ضيفي الآن السمن والبيكنج باودر والشربات الثقيل واستمري في التقليب باستمرار.

-ضيفي الآن الزبادي ونبدأ في تقليب الخليط كله معا حتي يبدأ في التجانس ويختلط معا.

-يمكنك إضافة داخل المكونات مكسرات ليعطي لها طعمًا مختلفًا وممكن لا حسب الاحتياج.

-قومي بتحضير صينية ونقوم بوضع السمن فيها وندهنها بفرشة في كل الجوانب والارضية من كل الجهات.

-قومي الآن بوضع محتويات البولة أو عجينة البسبوسة داخل الصينية وقومي بتسوية العجينة داخل الصينية في كل الجوانب لتصبح متساوية.

-قومي بوضع علي وش الصينية الفول السوداني أو المكسرات بشكل مميز ليعطيك شكلًا جميلًا لصينية البسبوسة.

-نقوم الآن بوضع صينية البسبوسة في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة حوالي من 35 دقيقة إلى حوالي 40 دقيقة حتى تصبح لون البسبوسة مائلًا إلى اللون البني الذهبي.

-قومي الآن بإخراج البسبوسة من من الفرن وقومي بصب الشربات مباشرة وهي ساخنة على صينية البسبوسة في كل الجوانب حتى تتشرب جيدا.

-اتركيها جانبًا قليلًا حتى تتشرب كل الشربات داخل البسبوسة وتبرد.