طريقة عمل البسبوسة، زي الجاهزة للتوفير في الميزانية

طريقة عمل البسبوسة، من الحلويات الشرقية التي تحاول ستات البيوت تعلمها في البيت، بنفس مستوى وطعم التي تباع في المحلات، وهي أن تكون مرملة ومتماسكة في نفس الوقت؛ خاصة وأن البسبوسة التي تباع في المحلات ارتفعت أسعارها بشكل لافت للنظر، في حين أنه في حالة تعلم طريقة عمل البسبوسة في البيت؛ لن تتكلف نصف سعرها الذي تباع به في المحلات.

شروط وأسرار نجاح البسبوسة

وقبل تقديم طريقة عمل البسبوسة؛ نستعرض أهم أسرار نجاح البسبوسة، والتي أجمع عليها أكبر شيفات الحلويات.

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أهم سر من أسرار نجاح البسبوسة؛ هو ألا يتم عجن البسبوسة على الإطلاق عند عملها، وكذلك أن يكون الشربات الذي تسقى به البسبوسة ساخن، وهي ساخنة، وتسقى فور خروجها من الفرن.



لابد أن يغلف السمن السايح المضاف للبسبوسة، كل حبيباتها تماما، فهي خطوة هامة من خطوات نجاح البسبوسة.



يذاب السكر وعسل الجلوكوز مع اللبن على نار هادئة تماما.



من شروط الحصول على بسبوسة مرملة وطرية ومتماسكة في نفس الوقت، ألا نتركها حتى تمام التسوية في الفرن، ولكن نتركها حتى تحمر الجوانب فقط، ثم نطفيء الفرن، ونشعل الشواية، ونتابعها حتى تأخذ اللون الذهبي المميز لها.

طريقة عمل البسبوسة الاحترافية

مقادير البسبوسة:

نصف كيلو دقيق سميد

نصف كوب سمن دايب

كوب سكر

ربع كوب جوز هند ناعم

كوب الا ربع حليب أو (كوب زبادي)

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة كبيرة عسل جلوكوز

ملعقة فانيليا

طريقة عمل البسبوسة:

تخلط المكونات سويا، ولكن دون عجن.

تفرد العجينة فى صينية مقاس ٢٨ مدهونة بمادة دهنية وتترك ١٠ دقائق قبل دخولها الفرن.

ثم تخبز في فرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٣٥:٣٠ دقيقة.

فور خروجها من الفرن تسقى بالشربات الساخن.

طريقة عمل البسبوسة بزيت الزيتون

تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة جديدة لعمل البسبوسة بزيت الزيتون والليمون.

المكونات:

2 كوب سميد

½ كوب سكر

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض

¾ كوب زبادي

¼ كوب عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة بشر ليمون

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملعقة بيكنج باودر

فستق للتزيين

مكونات القطر:

1 و½ كوب سكر

1 و ½ كوب ماء

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

½ كوب بشر ليمون

خطوات تحضير البسبوسة:

* اخلطي السميد وزيت الزيتون وافركيها جيدا ثم ضيفي السكر والبيكنج بودر وبشر اليمون.

* اخلطي العسل وعصير الليمون، والزبادي وضفيهم للعجينة.

* ادهني صينية الفرن بقليل من الزيت، ثم ضعي العجينة بالصينية، وزينيها بالفستق وادخليها الفرن.

ضعي الماء والسكر في وعاء على النار، وضيفي الليمون واتركي الكل يغلي على النار.

اسقي البسبوسة بالقطر المحضر البارد فور خروجها من الفرن.

قدميها بالهنا والشفا

البسبوسة-بالزبدة

طريقة عمل البسبوسة من مطبخ الشيف رشا الشامي

ونستعرض طريقة الشيف رشا الشامي في عمل البسبوسة، بكل أسرار نجاح البسبوسة الاحترافية، في السطور التالية.

مقادير عمل البسبوسة

٦٢٥ دقيق سميد

٧٥ جم جوزهند

١٥٠ جم سكر

١٥٠ مل حليب

١٥٠ مل سمنة مذابة

١٠٠مل شربات ثقيل

مكسرات للوجه

ڤانيلا

شربات خفيف( ٢كوب سكر +٢ كوب ماء + نقطتين ليمون + ڤانيلا)

طريقة عمل البسبوسة

تخلط المكونات الجافة سويا.

في وعاء آخر نخلط السمنة والشربات واللبن سويا، ثم تضاف المكونات الجافة وتخلط جميعها.

تفرد العجينة فى صينية مقاس ٢٨ مدهونة بمادة دهنية وتترك ١٠ دقائق قبل دخولها الفرن.

ثم تخبز في فرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٣٥:٣٠ دقيقة.

فور خروجها من الفرن تسقى بالشربات الساخن.