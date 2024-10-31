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اقتصاد

انخفاض الردة والصويا وارتفاع الذرة الأوكراني، ننشر أسعار الأعلاف والحبوب

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، إذ انخفض سعر طن علف الصويا نحو 500 جنيه.

 

أبرز التحركات السعرية للأعلاف في الأسواق

وانخفض سعر طن الردة نحو 200 جنيه، فيما تباينت أسعار الذرة المستوردة، مع ارتفاع سعر طن الذرة الأوكراني مقابل انخفاض الأرجنتيني والبرازيلي.

سعر الأعلاف اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 12 ألف جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة برازيلي نحو 12 ألف جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

سعر الذرة المستوردة في الأسواق

وبلغ سعر ذرة أوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 11700 جنيه للطن، بارتفاع 600 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 12600 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 21 ألف جنيه للطن، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، كسب صويا مستورد نحو 21 ألف جنيه للطن، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، وبلغ سعر صويا 44% نحو 20 ألف جنيه للطن، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الردة والكسب عباد في الأسواق

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر الردة فبلغ نحو 9600 جنيهًا، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، سعر كسب عباد 36% نحو 16800 جنيه.

أسعار الجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم نحو 11900 جنيه للطن، سعر جلوتين محلي بلغ نحو 37200 جنيه للطن.

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تعرف على أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

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انخفاض الذرة وعلف الصويا، تعرف على أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

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