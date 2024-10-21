الإثنين 21 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

ماسكات طبيعية للعناية بالبشرة الدهنية في الخريف

البشرة الدهنية
البشرة الدهنية

ماسكات طبيعية للعناية بالبشرة الدهنية في الخريف، تتطلب البشرة الدهنية عناية خاصة على مدار العام، ولكن في فصل الخريف بالتحديد، قد تواجه البشرة الدهنية مزيدا من التحديات.

تتعرض البشرة الدهنية في الخريف إلى بعض المشاكل، مثل الجفاف الناتج عن التغيرات المناخية وانخفاض درجات الحرارة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تزايد إفراز الزيوت لتعويض الجفاف، مما يعرض البشرة لمزيد من المشكلات مثل ظهور الحبوب والبثور. 


لذلك، يعد استخدام الماسكات الطبيعية خيارًا مثاليًا للعناية بالبشرة الدهنية في هذا الوقت من العام. 


أفضل وأسرع ماسكات طبيعية للبشرة الدهنية
 

تقدم خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، إليكِ بعض الماسكات الطبيعية الفعالة التي يمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل للعناية ببشرتكِ الدهنية في فصل الخريف.
 

ماسكات للبشرة الدهنية
ماسكات للبشرة الدهنية


1. ماسك الطين الأخضر والشاي الأخضر
الطين الأخضر هو أحد أفضل المكونات الطبيعية للبشرة الدهنية، فهو يعمل على امتصاص الزيوت الزائدة وتنظيف المسام بعمق. كما أن الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تهدئة البشرة وتقليل الالتهابات.

المكونات:
ملعقة كبيرة من الطين الأخضر
ملعقة كبيرة من مسحوق الشاي الأخضر
ماء الورد
الطريقة:
اخلطي الطين الأخضر مع مسحوق الشاي الأخضر وأضيفي ماء الورد تدريجيًا حتى تحصلي على قوام كريمي. ضعي الماسك على وجهك لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر. يفضل استخدام هذا الماسك مرة أو مرتين في الأسبوع لتنظيف البشرة بعمق والتخلص من الزيوت الزائدة.

 

2. ماسك العسل والقرفة
العسل له خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، مما يجعله خيارًا ممتازًا للبشرة المعرضة لحب الشباب. القرفة تساعد في تقشير الجلد وتنشيط الدورة الدموية، مما يعزز من صحة البشرة ويجعلها تبدو أكثر نضارة.

المكونات:
ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي
نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة
الطريقة:
اخلطي العسل مع القرفة جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس. ضعي الماسك على الوجه واتركيه لمدة 10-15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر. يفضل تكرار هذا الماسك مرة واحدة في الأسبوع، خاصة إذا كنتِ تعانين من الحبوب أو البثور.

 

3. ماسك الليمون والعسل والشوفان
الليمون يحتوي على خصائص قابضة تساعد في التحكم في إفراز الزيوت وتنقية البشرة، بينما يعمل العسل كمرطب طبيعي، والشوفان يساعد في تقشير الجلد وإزالة الخلايا الميتة.

المكونات:
ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون
ملعقة صغيرة من عصير الليمون
ملعقة صغيرة من العسل
الطريقة:
اخلطي المكونات معًا حتى تحصلي على مزيج متجانس. ضعي الماسك على وجهك لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الدافئ. يمكن استخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج ملموسة.

 

4. ماسك الخيار والزبادي
الخيار له تأثير مهدئ على البشرة ويساعد في تقليل الزيوت الزائدة، بينما الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في تقشير البشرة بشكل لطيف وتفتيح المسام.

المكونات:
نصف خيار مبشور
ملعقتان كبيرتان من الزبادي الطبيعي
الطريقة:
اخلطي الخيار المبشور مع الزبادي جيدًا وضعي الخليط على وجهك لمدة 20 دقيقة. بعد ذلك، اغسلي وجهك بالماء البارد. هذا الماسك يمكن استخدامه مرتين في الأسبوع لتهدئة البشرة وتنظيف المسام.

 

5. ماسك الألوفيرا وزيت شجرة الشاي
الألوفيرا (الصبار) له خصائص مرطبة ومضادة للبكتيريا، مما يجعله مثاليًا للبشرة الدهنية التي تعاني من الحبوب. زيت شجرة الشاي يعمل كمضاد للبكتيريا ويساعد في تقليل ظهور البثور.

المكونات:
ملعقتان كبيرتان من جل الألوفيرا الطبيعي
3-4 قطرات من زيت شجرة الشاي
الطريقة:
اخلطي جل الألوفيرا مع زيت شجرة الشاي وضعيه على بشرتك لمدة 15-20 دقيقة. اغسلي وجهك بالماء الفاتر وكرري استخدام الماسك مرة واحدة في الأسبوع للحفاظ على بشرتك نظيفة وخالية من الحبوب.

 

نصائح عامة للعناية بالبشرة الدهنية في الخريف:
 

وصفات للبشرة الدهنية
وصفات للبشرة الدهنية

إلى جانب استخدام الماسكات الطبيعية، هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها للحفاظ على بشرتك الدهنية صحية ومتوازنة في فصل الخريف:

التقشير بلطف: يُنصح بتقشير البشرة مرة أو مرتين في الأسبوع للتخلص من خلايا الجلد الميتة ومنع انسداد المسام.

استخدام مرطب خفيف: على الرغم من أن البشرة الدهنية تحتاج إلى ترطيب، إلا أنه يجب اختيار مرطب خفيف وخالٍ من الزيوت.

تجنب المنظفات القاسية: استخدمي منظفًا لطيفًا يحافظ على توازن الزيوت الطبيعية في البشرة.

استخدام التونر: التونر الذي يحتوي على مكونات مثل ماء الورد أو الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في تقليل اللمعان وإغلاق المسام.

شرب الماء بانتظام: الحفاظ على ترطيب الجسم من الداخل يؤثر بشكل إيجابي على صحة البشرة.

باستخدام هذه الماسكات الطبيعية والنصائح البسيطة، يمكنك الحفاظ على بشرتك الدهنية نظيفة ومتوازنة خلال فصل الخريف، وتقليل المشاكل التي قد تنشأ بسبب التغيرات المناخية.

وصفات طبيعية للعناية بالشعر خلال فصل الخريف

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